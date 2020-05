La bière fait-elle VRAIMENT plus pisser ?

La bière, cette boisson délicieuse issue de la fermentation de malt d’orge, égayant les soirées entre amis et… donnant immanquablement une furieuse envie de pisser !

Combien de fois m’a-t-elle piégée, m’obligeant à attendre une demi-heure les larmes aux yeux pour pouvoir utiliser des toilettes publiques bondées (et pas très propres, il va sans dire) ?

Quelle n’a alors pas été ma surprise en apprenant par MEL magazine que l’effet allers-retours au pipi-room de la bière tiendrait plus du mythe que de la réalité !

IMPOSSIBLE, pensai-je.

La bière donne envie de faire pipi parce qu’on en boit plus

Si boire de la bière fait tellement pisser, cela serait dû davantage aux quantités ingurgitées qu’à son effet diurétique (réel), selon le magazine.

La journaliste de MEL prend l’exemple d’une après-midi chill en extérieur.

La tentation est grande de boire une bière fraîche. Puis deux. Puis trois. Au final, tu te retrouves à avoir bu un litre de liquide en moins d’une heure.

Aurais-tu descendu la même quantité d’eau dans le même laps de temps ? Probablement pas, sauf si tu étais particulièrement assoiffée.

Bref, le problème principal avec la bière serait notre tendance à en boire beaucoup en très peu de temps.

En effet, un verre de vin et un demi de bière contiennent chacun une dose d’alcool, et pourtant, ne font pas la même taille ! Ce qui explique qu’à alcoolisation égale, tu auras ingurgité plus de liquide si tu as bu de la bière que du vin ou un autre alcool.

Tu me suis ?

L’effet diurétique de la bière à l’origine de l’envie de faire pipi

Cet argument est à prendre avec des pincettes, cependant. La bière a BEL ET BIEN un effet diurétique causé par l’alcool qu’elle contient. Selon le docteur Etienne M :

« L’alcool a pour effet d’inhiber l’hormone antidiurétique qui « retient » l’eau dans le corps. Une fois inhibée, le corps va davantage évacuer l’eau par les urines, ce qui a également un effet déshydratant. »

D’où la gueule de bois et cette impétueuse envie de boire DES LITRES D’EAU quand tu te réveilles les lendemains de cuite.

Selon Science&Vie, la bière est aussi un liquide « hypertonique », c’est à dire très concentré en sucres, ions, protéines et molécules issues de la fermentation du houblon.

Ces composés provoquent alors un « appel d’eau » au niveau des reins, font gonfler la vessie et donnent envie de faire pipi.

Effet diurétique ou tendance à boire beaucoup de bière : qui gagne le match ?

Mais alors, qui de l’effet diurétique ou de la quantité absorbée est le plus responsable de cette immanquable envie de pisser post-pinte ?

J’ai posé la question au docteur Etienne M., pour qui il est difficile de trancher :

« Il est vrai qu’on a tendance à boire beaucoup de bière parce qu’elle est plus faiblement dosée que d’autres boissons alcoolisées. Mais il ne faut pas oublier son effet diurétique et déshydratant, d’autant plus que la bière donne cette fausse impression désaltérante à double-tranchant ! C’est pour cela que je conseille de s’hydrater avec de l’eau en même temps – et de ne pas boire trop, bien sûr… »

À bon entendeur.

En attendant de connaître la réponse à cette question (fondamentale), je sais que je me retrouverai encore régulièrement dans la file d’attente des toilettes quand les bars rouvriront. On ne se refait pas !

