8 idées pour un date semi-déconfiné (sans bars ni restos)

Que celui qui n’a jamais eu de mal à trouver LA bonne idée d’activité à faire avec son date se manifeste immédiatement.

Histoire que je lui dise droit dans les yeux que je ne le crois pas.

Trouver une idée de trucs à faire avec ton date en période de déconfinement

Pour moi, ça n’a jamais été une mince affaire.

Je souhaite tellement que mon premier date soit parfait que je me casse toujours le crâne en douze pour trouver des idées de fou.

Mais alors maintenant que les bars, les restaurants, les musées, les concerts, les cinés – et j’en passe – sont fermés, bonjour la galère pour trouver un plan sympa !

Peut-être que toi aussi tu as attendu ton premier date post-confinement avec impatience ces deux derniers mois.

Et peut-être que toi aussi tu te retrouves désemparée maintenant qu’il est temps de l’organiser concrètement et que tout est fermé (ou presque).

Mais ne t’inquiète pas, cet article est là pour te donner tout un tas d’idées !

Organiser un pique-nique pour ton premier date après le confinement

Je commence cette liste d’idées par la meilleure à mes yeux : l’organisation d’un pique-nique !

Une petite nappe, un joli spot, des petites douceurs sucrées et/ou salées à boire et à manger et hop, voilà un date parfait.

L’avantage du pique-nique, c’est que tu peux vraiment le préparer exactement comme tu le souhaites.

De la localisation au menu, vous allez pouvoir organiser un rendez-vous sur mesure selon vos envies à tous les deux (sauf si l’un des deux préfère faire la surprise à l’autre par exemple).

À vous de voir si vous êtes plutôt d’humeur à préparer ce que vous allez grignoter vous-même en amont, à vous rendre au supermarché pour faire les courses ensemble ou encore à commander votre plat préféré dans un resto qui livre ou propose un service à emporter.

Il y a pas mal de restos qui proposent des menus spéciaux à emporter avec des box sucrées ou salées spéciales pique-nique, des brunchs, des goûters…

Manque plus que quelques brins de soleil pour parfaire le tout !

Faire une balade pour ton premier date de déconfinement

À pied, à vélo ou même en trottinettes électriques, faire une balade est aussi une superbe idée de date facile à organiser en cette période.

Je sais que l’idée de la balade est parfois boycottée par celles et ceux qui aiment faire « quelque chose de concret » et non pas « juste marcher ».

Mais rien ne vous empêche de pimper un peu l’itinéraire pour ne pas vous retrouver à errer sans but !

Pour le premier rendez-vous avec un de mes ex, j’avais préparé un itinéraire de balade bien précis pour lui faire découvrir ma ville.

Je l’avais fait passer devant tous les lieux qui comptent pour moi (mon bar préféré, mon ancien lycée, l’appartement où j’avais grandi petite, etc.) afin de lui en dévoiler un peu plus sur ma personne. Et c’était un super date !

Allez flâner dans les jolis quartiers que vous ne connaissez pas bien, partez à la recherche de lieux insolites, laissez vos pas vous guider vers les plus belles architectures de votre ville…

Encore une fois, si le soleil est au rendez-vous, la balade ne peut qu’être agréable !

Prendre un truc à emporter pour ton premier date après le confinement

La troisième idée que je te soufflerais combine tout simplement les deux premières !

Une glace, une bière, une crêpe, un jus… et si vous alliez prendre une petite douceur à emporter et la dégustiez en vous promenant ?

Certains bars proposent de prendre des boissons à emporter, l’occasion d’apprendre à se connaître autour d’une bière même si les terrasses sont fermées !

À vous de voir si vous savez boire et marcher (moi non, c’est un enfer) ou si vous ne pouvez pas trouver un petit coin pour vous poser !

Prendre de la hauteur pour ton premier date post-confinement

Qu’est-ce que je veux dire par prendre de la hauteur ? Et bien tout simplement de trouver un coin surplombant le reste de la ville !

Un toit, un rooftop, une colline… si tu réfléchis bien, je suis sûre que tu peux trouver un lieu qui donne accès à une jolie vue.

Vous pouvez alors dîner là-bas en regardant la vue ou prendre une couverture et simplement chiller en vous délectant du paysage.

Avoue qu’admirer le coucher de soleil avec une vue panoramique, ça claque pour un premier date.

Profiter de la nature pour ton premier date après le confinement

Car finalement, quand on réfléchit bien, soigner le cadre c’est plutôt important pour un premier date.

En temps normal, tu n’amènerais pas ton crush dans un bar à la déco horrible, si ? Et bien là, c’est pareil !

Tu peux donc proposer à ton date de vous donnez rendez-vous dans un endroit agréable comme un parc ou une forêt !

Un cadre avec de la végétation, ça rajoute toujours du charme. Encore plus quand on est restés dans son appart’ sans voir la tronche d’un arbre pendant deux mois !

Si tu habites en ville, tes choix sont peut-être un peu restreints mais c’est l’occasion pour toi de faire preuve de créativité.

Tu peux par exemple proposer à ton crush de vous rendre dans un parc à chiens et de demander à jouer avec eux (c’est la meilleure idée qu’on m’ait soufflée, j’avoue).

Trouver un point d’eau pour ton premier date de déconfinement

Dans le registre des cadres sympas, je ne peux aussi que te conseiller de privilégier les endroits où il y a de l’eau.

Un pique-nique au lac, un tour en barque, une balade aux bords des quais…

Quoi de plus agréable que de chiller au bord de l’eau en regardant le soleil briller à la surface ?

Vous pouvez aussi jouer les grands enfants et aller nourrir les canards aux bords des canaux ou dans les parcs !

Et si tu en as l’occasion (et que tu ne fais pas partie de la team frileuse), pourquoi ne pas aller faire trempette ?

Faire des jeux pour ton premier date post-déconfinement

Si tu as l’habitude de me lire, tu ne seras pas surprise que je te parle de jeux, n’est-ce pas ?

Je suis convaincue que les jeux sont le meilleur moyen de briser la glace. Alors pourquoi ne pas en lancer un avec ton crush une fois votre spot trouvé ?

Vous pouvez par exemple vous amusez à vous poser les fameuses 36 questions pour tomber amoureux, pour apprendre à vous découvrir.

Dans la même trempe en moins sérieux, vous pouvez aussi vous défier au Je n’ai jamais pour vous confier des anecdotes marrantes.

Si tu possèdes le jeu de cartes 50 questions pour mieux pécho de madmoiZelle, n’hésite pas non plus à le glisser dans ton sac…

Si tu veux te la jouer moins frontale, vous pouvez aussi jouer à dresser vos portraits chinois (« si tu étais une ville, tu serais… ») ou encore vous amuser à inventer des vies aux passants, par exemple !

S’inviter l’un chez l’autre pour ton premier date de déconfinement

Enfin bien sûr, si la perspective de vous retrouvez chez l’un ou chez l’autre pour le premier date ne vous fait pas peur, vous pouvez aussi vous organiser une soirée en tête-à-tête chez vous !

Vous pouvez par exemple vous donner pour mission de cuisiner le dîner ensemble ou encore de vous lancer dans la préparation de cocktails de ouf !

Rien ne vous empêche sinon de vous défier sur la Xbox ou de vous lancer dans un marathon Netflix, que sais-je ?

Et si vous trouvez que vous rendre chez l’un ou chez l’autre pour un premier date est trop intrusif (ou que vous habitez tous les deux avec d’autres gens), vous pouvez toujours vous mettre d’accord pour louer un Airbnb pour la soirée.

Certains Airbnb sont de nouveaux disponibles maintenant que le confinement est levé (à voir sur le site) et c’est l’occasion d’en profiter !

Pas besoin d’y rester la nuit si vous n’avez pas envie, mais au moins cette option vous permettra d’avoir un petit espace neutre rien que pour vous !

Alors, tu fais quoi pour ton premier date post-confinement ? Dis-le moi dans les commentaires !

