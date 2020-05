Réouverture des restaus et bars : voici les règles que tu devras respecter !

Je monte à cheval et on a repris les cours au club il y 10 jours : masque conseillé mais impossible de le garder en montant (niveau oxygénation c'est tendu et comme on garde nos distances pendant le cours en plein air, pas de soucis), on se débrouille pour l'enlever et le remettre par les élastiques, le mettre dans une poche le temps du cours ; on se lave les mains souvent et on désinfecte le matériel entre chaque cavalier. Franchement ça se fait avec un peu de discipline. C'est pas idéal mais on s'en sort