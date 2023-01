Avec L’Immensitá, le réalisateur trans Emmanuele Crialese signe un drame familial personnel

Penélope Cruz et la jeune révélation Luana Giuliani sont à l’affiche de L’Immensitá, un film d’Emanuele Crialese. Questionnant les normes de genre au sein d’une famille italienne, le film est un projet très personnel pour son réalisateur, qui a fait son coming out trans lors de la présentation du métrage à Venise en septembre.

C’est l’une des sorties cinéma les plus enthousiasmantes de ces prochains jours. Le 11 janvier, le drame italien L’Immensità se dévoilera sur les grands écrans en France.

En attendant sa sortie, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce film au cœur des questions de transidentité et de son statut particulier au sein de la filmographie mais aussi de la biographie du réalisateur trans, Emanuele Crialese.

Questionner les normes de genre dans une famille traditionnelle italienne

Situé dans la Rome des années 1970, le film suit la famille Borghetti qui vient d’emménager dans l’un des nombreux immeubles nouvellement construits de la ville. Malgré la belle vue panoramique sur la ville depuis leur appartement, la famille semble plus dysfonctionnelle qu’elle ne l’était autrefois.

Le couple de Clara (Penélope Cruz) et Felice est gangrené par les infidélités et la violence de ce dernier mais malgré tout, ils ne se quittent pas. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice et fusionnelle qu’elle entretient avec ses trois enfants. Elle est particulièrement proche d’Adriana, née dans un corps qui ne lui correspond pas, qui se présente comme un garçon aux enfants de son nouveau quartier…

Le coming out trans du réalisateur lors de la présentation du film à Venise

L’Immensità est un projet très personnel pour le réalisateur trans Emmanuele Crialese qui a expliqué s’être inspiré de son enfance pour écrire le film, lors de la conférence de presse ayant suivi la projection du film en septembre, à la Mostra de Venise. D’après le média LGBT+ Komitid, c’est au cours de cette conférence de presse que le réalisateur a fait son coming out trans, évoquant pour la première fois sa transition publiquement.

Dans une interview donnée au quotidien italien Corriere della Sera, Emmanuele Crialese a confié : « Oui, ça me concerne de très près. Mais ce n’est pas un film sur la transition et le coming out, ce serait de la désinformation de le dire. C’est un film fortement autobiographique. » Il a également expliqué vouloir réaliser ce film « depuis toujours », mais a préféré attendre « d’être prêt » :

« Si je l’avais fait plus tôt, ça aurait été ennuyeux et didactique, un pauvre homme qui utilise la crise du genre. J’ai attendu d’être conscient de moi et du langage cinématographique. Vous pouvez raconter une histoire lorsque vous êtes capable de vous exprimer. Une renaissance. J’étais prêt à renaître avec cette histoire. »

Nul doute que la brillante Penélope Cruz ainsi que le talent visible dès la bande-annonce de la jeune actrice de 15 ans Luana Giuliani porteront au plus haut cette belle histoire, à découvrir en salles à partir du 11 janvier.

