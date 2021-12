Anouck, son compagnon et leur bébé, 6 183€ par mois : « Il était dépensier, j’ai dû serrer la vis »

Combien gagnez-vous par mois ? Comment dépensez-vous cet argent ? Qui paye quoi dans votre couple ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans notre rubrique Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Anouck qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

Prénom d’emprunt : Anouck

Anouck Âge : 32 ans

32 ans Métier : conseillère en voyages d’affaires

conseillère en voyages d’affaires Famille : Anouck, son compagnon et leur bébé de huit mois

Anouck, son compagnon et leur bébé de huit mois Salaire mensuel : 1 800€ net par mois, et 3 800€ net pour son compagnon avec lequel elle est pacsée

1 800€ net par mois, et 3 800€ net pour son compagnon avec lequel elle est pacsée Lieu de vie : maison de ville achetée dans une métropole du nord de la France

Les revenus d’Anouck et de son compagnon

Les deux trentenaires, qui sont ensemble depuis une dizaine d’années, sont pacsés. Ils bénéficient de revenus qu’ils estiment confortables mais qui ont néanmoins un peu baissé dernièrement.

« Nous avons des revenus confortables dépassant les 6 000 euros mais qui ont un peu baissé depuis l’arrivée du bébé en raison de mon temps partiel. »

Anouck est conseillère en voyages d’affaires à 80%, en CDI, pour un salaire de 1 800 euros (plus 110 euros de tickets restaurants).

Son compagnon est quant à lui responsable achats en CDI, pour un salaire de 3 800 euros (plus 147 euros de tickets-restaurants). Il s’estime bien payé mais ce n’est pas tout à fait le cas d’Anouck, qui souhaiterait gagner plus compte tenu de la pression subie au travail.

Le couple reçoit aussi 178 euros de la CAF pour l’activité à 80% d’Anouck et 148 euros de prime pour garde d’enfant.

L’organisation financière

Les revenus d’Anouck et de son compagnon sont versés sur leur compte commun. Toutes les dépenses sont prélevées sur ce compte. En fin de mois, ce qui reste va en épargne sur les comptes de chacun des membres du couple.

« On se partage le restant chaque mois de manière équitable en fonction de nos revenus personnels. On verse cela sur nos comptes épargne individuels. »

Ils utilisent donc le compte commun pour toutes les dépenses, en se tenant au courant.

« Pour les dépenses personnelles, on utilise tous les deux le compte commun. On dépense un peu ce que l’on souhaite sans trop d’excès et toujours en prévenant l’autre. Cela dépasse rarement les 100 euros par mois au total, sauf pour les anniversaires et Noël. Pour les cadeaux, on privilégie les chèques ou espèces afin de ne pas mettre la puce à l’oreille à l’autre. »

Ils n’ont pas de moyens de paiement (carte bancaire ou chéquier) sur leurs comptes épargne personnels.

C’est une organisation simple qui leur convient parfaitement. Le couple n’est jamais à découvert.

Le rapport à l’argent d’Anouck et de son compagnon

Anouck et son conjoint ont maintenant le même rapport à l’argent mais cela n’a pas toujours été le cas. Anouck a toujours été économe et fait attention à son budget. Elle était également soutenue financièrement par ses parents. Tandis que son compagnon était par le passé plus dépensier.

« Lors de notre rencontre, mon compagnon ne disposait d’aucune épargne alors qu’il avait des revenus plus élevés que moi (grâce à un emploi étudiant). Il devait également rembourser un prêt étudiant tous les mois. Il était dépensier avant me rencontrer, j’ai dû serrer la vis. »

Ils sont maintenant sur la même longueur d’onde. Ils ne se disputent jamais à propos de l’organisation financière.



« Nous sommes en accord sur le sujet et nous avons un bon confort de vie. »

Les dépenses courantes

Le remboursement de la maison qu’ils ont achetée est de 900 euros par mois. Sans surprise, il s’agit du poste de dépenses le plus important.

Pour 280 euros par mois, ils paient la location longue durée pour leurs véhicules. Pour leurs deux voitures, ils doivent débourser 148 euros d’assurance par mois et 210 euros d’essence. Ils ont 115 euros de factures courantes (gaz, électricité, eau, etc.).

Le couple paie aussi 615 euros pour la garde de leur bébé. En ce qui concerne les courses alimentaires, Anouck et son conjoint dépensent 500 euros. C’est Anouck qui gère tout cela.

« Les repas sont prévus à l’avance de manière à ne pas faire de dépenses inutiles. Je me rends une à deux fois par mois dans un gros supermarché pour les denrées non périssables et aussi pour profiter des promotions. Nous avons fait du drive pendant un temps mais nous sommes persuadés que cela coûte plus cher que de se rendre en magasin. Pour les produits frais, nous nous rendons plutôt dans des commerces de proximité toutes les semaines. »

Pour la nourriture, le couple s’accorde quelques restaurants au cours du mois.

« On fait environ deux ou trois restaurants ou fast-foods tous les mois. Sachant qu’une grosse partie est réglée grâce aux tickets restaurant dont nous disposons tous les deux. »

En ce qui concerne les vêtements et la décoration, le couple fait attention :

« Pour les vêtements, c’est un stock aux soldes d’hiver et un en été. Sinon en cours d’année principalement des ventes privées ou magasins d’usine. Quasiment aucun achat de vêtement en plein tarif. Pour la déco c’est pareil, sauf en cas de gros besoin ou de coup de cœur. »

Les seuls craquages réguliers qu’ils s’accordent sont les vacances.

« En temps normal cinq week-ends ou séjours par an. Le Covid nous a aidés à limiter ces dépenses et aujourd’hui le bébé vient limiter un peu cela, en attendant qu’il grandisse. »

Leurs dépenses de loisirs devraient donc augmenter à l’avenir.

Épargne et projets

Anouck et son compagnon placent l’argent qui leur reste à la fin du mois sur leurs épargnes. Cela leur servira d’apport pour l’achat d’une nouvelle maison dans quelques années. Dernièrement, ils ont aussi placé une partie de leur épargne sur des œuvres d’art – des pièces anciennes.

Ils ont également ouvert un livret A pour leur enfant.

« Cela nous semblait logique afin de placer l’argent offert par la famille pour la naissance ou les futurs anniversaires et Noël. »

Merci à Anouck d’avoir répondu à nos questions !

