Anna, 33 ans : « Je me trouve plus intéressante depuis que je suis seule »

Chaque semaine dans Célib, des personnes de tous genres nous racontent les joies et les questionnements de leur célibat, qu’il soit choisi ou subi. Aujourd’hui, c’est Anna qui nous raconte comment elle conjugue vie en solo et relations romantiques non suivies avec des hommes.

Prénom : Anna

: Anna Âge : 33 ans

: 33 ans Lieu de vie : Grande ville

: Grande ville Orientation sexuelle et/ou amoureuse : hétérosexuelle

Depuis combien de temps êtes-vous célibataire ?

Je suis célibataire depuis 2 ans après avoir eu deux relations sérieuses, une de 5 ans et une autre d’un an.

J’ai toujours été une grande romantique. Je suis une partenaire de vie dévouée, attentionnée et fidèle. Avant d’encaisser 2 ruptures, ma sexualité se faisait avec des sentiments et une projection de couple uniquement. Aujourd’hui, avec deux années de célibat au compteur, je revois mes codes pour m’adapter à la réalité du marché. Les applications de rencontre ont changé les règles du jeu et « dater » comme auparavant n’est plus réaliste dans cette jungle. J’ai adapté mon fonctionnement et je fréquente moi aussi plusieurs personnes si la situation se présente. Je préviens à chaque fois que je n’aspire pas à une relation de couple et tant que le sujet de l’exclusivité n’est pas abordé, la liberté est totale.

En revanche, lorsque j’ai une relation plus poussée avec quelqu’un et qu’elle m’apporte tout ce dont j’ai besoin, je me concentre sur celle-ci même si rien n’a été explicité. Je reste une romantique malgré tout !

Comment décririez-vous votre célibat ?

Accompagnée ! Je suis célibataire car je ne suis pas en couple, mais j’ai très régulièrement un ou des hommes à mes côtés. Certaines relations durent une nuit, d’autres plusieurs mois voire un an (!)

Je préfère les relations suivies, mais la décision se fait au cas par cas et elle n’est pas toujours de mon ressort !

Votre célibat a-t-il une incidence sur votre vie amicale ou familiale ?

Je suis une des seules de mon groupe d’amis à être célibataire. Ma vie sociale actuelle est très riche car j’ai mis mes amitiés au premier plan, mais j’en vois son potentiel diminuer au fil des achats maison, des grossesses, etc. de mes amis. Quand la vie romantique et familiale se développe, la vie sociale amicale s’amenuise un peu et c’est quelque chose qui, à terme, pourrait m’isoler.

Le célibat a-t-il un impact sur votre moral, au quotidien ?

Oui ! Ma situation sentimentale influence mon moral mais je travaille dessus.

J’ai des périodes euphoriques quand je décroche le numéro de mon crush par exemple, comme des périodes plus down quand je m’attache à quelqu’un et que celui-ci décide d’arrêter la relation.

Avoir plusieurs partenaires implique plusieurs fins de relation. Certaines passent toutes seules, d’autres sont moins simples et cela n’a rien à voir avec la durée de la relation !

Ce qui me manque lorsque que je n’ai pas de partenaire à mes côtés, c’est la tendresse, les étreintes, la découverte de l’autre et le sexe. Aussi, il m’arrive de me sentir seule si ce que je traverse dans ma vie personnelle est un peu compliqué. Ne pas avoir d’épaule sur laquelle s’appuyer (autre qu’amicale) est parfois pesant lorsque l’on a juste envie de se mettre en boule avec quelqu’un qui nous caresse les cheveux.

En revanche, quand je vois des amies galérer avec leur conjoint immature, je me sens soulagée de ne pas/plus avoir ce genre d’emmerdes. Il y a du bon et du moins bon dans les 2 cas !

Être célibataire vous permet-il des choses que vous ne pourriez pas faire en couple ?

Oui et non ! Ma vie est beaucoup plus diversifiée et riche en vie sociale depuis que je suis célibataire. Je développais peu mon individualité quand j’étais en couple, comme si en étant dans mon cocon, je m’empêchais des choses et me contentais de ma zone de confort très restreinte. Aujourd’hui j’ai plus d’amis, j’ai développé des liens amicaux très forts, enrichissants et épanouissants ces dernières années – des amitiés que j’entretenais moins lorsque j’étais en couple. Je trouve ça dommage qu’il y ait une sorte de pyramide qui mettrait le couple au-dessus de l’amitié car ces relations ne sont pas comparables et pas incompatibles !

Aujourd’hui, j’explore plusieurs facettes de ma personnalité, je voyage plus et je teste beaucoup plus d’activités. Je me trouve plus intéressante depuis que je suis seule. Je sais que si je me retrouve de nouveau en couple, j’aimerais continuer dans cette direction au lieu de me refermer sur le couple.

À l’inverse, pensez-vous qu’être célibataire vous empêche de faire des choses que vous pourriez faire si vous étiez en couple ?

Oui, comme un achat immobilier par exemple. Au-delà de l’aspect financier, c’est un projet que je n’ai pas envie de faire seule.

Aussi, pour le moment j’ai des amis avec qui voyager mais c’est toujours un sujet qui m’angoisse car je voyage essentiellement avec des amis célibataires, mais comme je le disais plus haut, ils se font de plus en plus rares. Mes amis en couple tendent à privilégier les vacances en amoureux.

Cherchez-vous activement à trouver une relation amoureuse ?

Cela dépend des périodes mais la plupart du temps je dirais oui. Je cherche essentiellement de la compagnie masculine « romantique » sans pour autant vouloir être en couple absolument.

Je me sens plus heureuse lorsque j’ai quelqu’un à qui envoyer des petits messages, avec qui aller au restau, me balader ou traîner dans le lit. Pour le moment, je cherche surtout ce type de relation car le couple en tant que tel m’a déçue, mais je ne suis pas complètement fermée pour autant !

Parfois, je me sens perdue car je ne sais plus si ce sont les blessures que m’ont procurées mes anciennes relations qui m’ont échaudées ou si c’est le format du couple traditionnel très contraignant pour les femmes me freinent dans ma volonté de m’engager dans une relation amoureuse sérieuse.

Utilisez-vous des applis de rencontres ?

Mon compte Tinder reste rarement actif plus de 2 semaines d’affilée. Quand je cherche à faire une rencontre, je swipe quand j’ai un temps mort (sur les fameuses toilettes ou devant la publicité quand je regarde la TV). Je discute souvent avec plusieurs personnes mais quand un profil se détache des autres, je me concentre sur celui-ci jusqu’à la rencontre.

J’accepte très peu de dates car je n’aime pas ça, je rencontre uniquement si je sais que la personne va matcher avec moi et je me trompe rarement !

Ressentez-vous une forme d’injonction à être en couple ?

Les injonctions sont toujours présentes, partout, tout le temps ! Elles sont en filigrane mais elles sont là, dans les publicités, dans l’administration, dans les films, dans la pop culture de manière générale… La société est faite autour du couple donc techniquement, je sors du moule et c’est toujours inconfortable.

Dans ma sphère privée, mes parents me laissent tranquille même s’ils sont soulagés quand j’ai quelqu’un à mes côtés. De la part de mon entourage je reçois quelques phrases, bienveillantes mais qui me font grincer des dents, cela peut être un « Je suis sûre que tu trouveras quelqu’un, belle comme tu es », « Quand tu referas ta vie tu verras » (ma vie est-elle défaite en ce moment ?), ou encore « J’ai hâte que tu rencontres quelqu’un et de te voir enfin heureuse ! » (le suis-je moins que toi qui es en couple ?)

En revanche, j’ai réussi à me défaire de toute cette pression et c’est une libération en soit !

Cela n’a pas été évident, il faut déjà comprendre sa propre situation pour pouvoir l’accepter et l’assumer. J’ai d’ailleurs écrit un livre entier sur les relations amoureuses, le célibat et tout ce cheminement !

Estimez-vous que le célibat a un impact sur vos finances ?

Oui, c’est flagrant ! Je paie un loyer seule, les courses en portion unitaire coûtent plus cher que les achats « familiaux », je paye mes factures seules, je me passe du luxe de Netflix, Spotify, etc. car ces dépenses ne sont pas divisées avec mon partenaire par exemple !

Quels sont vos projets pour le futur ? Le célibat a-t-il un impact sur ces envies et ces projections ?

Plus maintenant ! J’avais tendance à penser que « la vraie vie » commencerait quand je serai en couple. J’attendais un amoureux pour cocher les cases mariage, achat immobilier, bébé. Au final, je me rends compte que je ne veux rien de tout ça, que ce projet de vie m’avait été mis dans la tête par la société mais qu’il ne serait pas ma source de bonheur.

Aujourd’hui, je ne me considère plus comme dans cette fameuse « salle d’attente » du couple.

Je n’ai pas de projet si ça n’est que profiter de chaque instant et m’amuser au maximum !

Je vis au jour le jour car j’ai appris que trop vivre dans le futur empêche de vivre pleinement le moment présent. La vie est tellement imprévisible que rien ne sert de tout prévoir à l’avance !

Avez-vous une anecdote sur le célibat à partager ?

Ma vie sentimentale est toujours source de divertissement pour mes amis ! Je suis une vraie Pierre Richard du dating, comme par exemple le jour où j’ai failli être une héroïne de liberté en faisant un plan à 3 pour la Saint-Valentin après m’être fait virer d’un karaoké. Ça change du dîner aux chandelles !

