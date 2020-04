Aide les personnes SDF pendant la crise sanitaire grâce à cette plateforme collaborative !

Mise à jour du 15 avril 2020 par Océane

Il y a près de deux ans, Juliette te partageait le projet Infomeless, devenu Soliguide, lancé par Victoria quand elle avait 24 ans.

Il s’agit d’une plateforme d’information numérique déployée à Paris, Bordeaux, Lyon et Nantes, qui permet aux sans-abri de repérer les endroits où ils peuvent se laver, manger, trouver de l’aide ou dormir.

Soliguide est un projet né au sein de l’association qu’a fondé Victoria, Solinum, avec pour objectif de décupler l’impact de l’action sociale.

Aujourd’hui, pendant ce contexte inédit de pandémie de coronavirus, Victoria est revenue vers madmoiZelle pour partager la nouvelle forme nationale de cette plateforme collaborative, pour que chacun et chacune puisse venir en aide aux personnes SDF.

Soliguide : la plateforme nationale pour aider les personnes SDF pendant la pandémie du coronavirus

Depuis près d’un mois maintenant, la France entière est forcée à rester confinée pour stopper la propagation du coronavirus.

Des milliers de personnes sans-abri et sans domicile fixe se retrouvent donc plus isolées que jamais et sans ressources, puisque 83% des structures leur venant en aide ont fermé (données d’avril 2020, Solinum).

Heureusement, des réseaux d’entraides et des initiatives de particuliers voient le jour et certaines structures restent ouvertes.

Afin de centraliser toutes les informations utiles et de les rendre accessibles aux personnes en situation de précarité pendant cette période de crise, Soliguide – la cartographie de la solidarité – lance une réponse nationale.

Pour cela, tous les acteurs de la solidarité, citoyens et bénévoles, sont invités à apporter leur contribution pour alimenter cette plateforme collaborative et solidaire.

Soliguide : comment contribuer à la plateforme ?

Toutes les personnes (citoyens, acteurs de la solidarité, bénévoles, maraudeurs…) peuvent remplir le formulaire d’ajout de structure sur soliguide.fr/covid/contribuer.

Pour garantir la qualité des informations, l’équipe de Soliguide procède à une vérification des données après chaque ajout. Une fois validées, ces informations sont publiées sur le site Internet de Soliguide et accessibles via le moteur de recherche.

Tout est expliqué dans un tuto disponible ici.

La plateforme solidaire permet aux initiatives venant en aide aux personnes précaires en France de rendre visible leurs actions et de mieux aider leurs bénéficiaires.

Distribution alimentaire, hygiène et bien-être, santé, permanence juridique et cours de français, par exemple, sont quelques-unes parmi de nombreuses catégories de services référencées sur Soliguide !

Publié le 18 décembre 2018

Offre un Noël à une femme sans-abri !

Victoria a 24 ans.

Il y a deux ans elle a lancé le projet Infomeless, devenu aujourd’hui Soliguide.

Il s’agit d’une plateforme d’information numérique qui permet aux sans-abri de repérer les endroits où ils peuvent se laver, trouver de l’aide ou dormir. Elle est déployée à Paris, Bordeaux, Lyon et Nantes.

Soliguide est un projet né au sein de l’association qu’a fondé Victoria : Solinum.

Sa fondatrice explique :

« Solinum a pour but de développer des projets numériques qui vont venir décupler l’impact de l’action sociale. »

Merci pour l’Invit’, le projet de Solinum pour aider les femmes SDF

Aujourd’hui Solinum met en avant une toute nouvelle action à destination des femmes sans abri : Merci pour l’Invit’.

Merci pour l’Invit’ permet aux particuliers d’héberger une femme à la rue pour une durée de minimum 15 jours.

Les femmes SDF sont invisibles dans la rue

Pourquoi les particuliers ? Victoria explique que cela résulte d’un constat sur Soliguide :

« C’était très frustrant avec Soliguide parce que les hébergements d’urgence ont beau être cartographiés, ils sont complètement saturés. D’autant plus que pour les femmes, ils ne sont pas adaptés. »

Dortoir mixte, sentiment d’insécurité, vol, violences… Les femmes SDF fuient les hébergements d’urgence et pourtant, elles représentent 40% des sans-abri en France.

Héberger les femmes SDF chez les particuliers

Les particuliers sont le dernier recours auquel Victoria a pensé en montant le projet Merci pour l’Invit’.

« L’État ne prend pas ses responsabilités alors il faut agir, déclare-t-elle. »

Merci Pour l’Invit’ fait l’intermédiaire entre les particuliers et les associations qui viennent en aide aux personnes sans-abri.

Victoria explique le fonctionnement :

« On reçoit le contact des femmes SDF qui recherchent un hébergement et on essaie de leur trouver un hébergement chez des personnes prêtes à les accueillir. On téléphone puis on rencontre les gens qui accueillent afin de voir s’ils sont aptes à recevoir une personne à la rue. »

La fondatrice de Solinum ajoute :

« Ce sont des femmes qui ont subi des violences sexuelles ou physiques souvent perpétrées par des hommes. On préfère les diriger vers des familles ou des couples, en évitant de leur proposer de vivre avec des hommes seuls même temporairement. »

Merci pour l’invit’ a débuté au début de l’année pour nous, et nous avons pu héberger 9 personnes grâce au dispositif. Les associations nous orientent des femmes en difficulté qu’elles suivent et connaissent, et nous on se charge de trouver un hébergeur solidaire et vérifier que tout se passe bien ! Souvent, ces femmes ont juste besoin d’un petit coup de pouce temporaire pour pouvoir rebondir.

Une colocation pour se réinsérer dans la société

Une fois qu’un foyer est trouvé pour une femme SDF, Merci Pour l’Invit’ fait signer aux deux partis une charte qui ressemble à un bail de colocation. Victoria rapporte :

« Les règles sont posées immédiatement. Est-ce que la personne peut rentrer après 23h, a-t-elle droit à des clés etc. Notre rôle est de s’assurer que tout se passe le mieux possible dans la colocation. »

La cohabitation peut durer deux semaines minimum jusqu’à plusieurs mois. En cas de cessation de colocation, la femme sans-abri ne sera pas remise à la rue promet Victoria.

« Merci Pour l’Invit’ fera son possible pour lui trouver un autre hébergeur solidaire, assure-t-elle. »

En ayant un toit où dormir et se reposer, une femme SDF peut avoir le temps de faire toutes les démarches administratives nécessaires pour trouver un travail ou un logement social…

Le but à long terme est qu’elles se réinsèrent dans la société en sortant de la rue. Victoria ajoute :

« Souvent, ces femmes ont juste besoin d’un petit coup de pouce temporaire pour pouvoir rebondir. Nous avons pu héberger 9 personnes grâce à ce dispositif. »

Merci pour l’Invit’ lance Un Noël Pour Toutes

Merci pour l’Invit’ organise une action spéciale pour Noël : un Noël Pour Toutes.

Un sondage a été fait auprès des femmes SDF pour savoir ce dont elles rêveraient pour Noël. Certaines aimeraient profiter d’un spa, d’autres souhaitent aller à Disneyland Paris.

Avec un Noël Pour Toutes, Merci Pour l’Invit’ encourage les citoyennes et citoyens à prendre part à la réalisation du rêve d’une femme à la rue pour Noël.

La personne peut s’investir financièrement ou personnellement : elle a le choix entre offrir un cadeau (une place pour aller au théâtre, un restaurant) ou accompagner une sans-abri.

Victoria assure aussi que simplement partager la page Facebook Merci pour l’Invit’ et l’action un Noël Pour Toutes constitue déjà un petit investissement qui compte pourtant beaucoup.

📣Un Noël pour Toutes 📣Pour réaliser le rêve d'une femme sans-abriClique sur ce lien : … Publiée par Merci pour l’invit’ sur Lundi 10 décembre 2018

Pour aider les femmes SDF et contribuer au Noël Pour Toutes :

Si toi aussi tu souhaites participer à un Noël Pour Toutes, tu peux directement remplir le formulaire en cliquant juste ici.

Pour avoir plus d’informations sur Merci pour l’Invit’, tu peux rejoindre la page Facebook.

Enfin, retrouve toute l’actualité de Solinum, l’association fondée par Victoria sur le site Internet !

