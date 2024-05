Affaire Seb Mellia : après la plainte pour viol de Tania Dutel, le parquet de Paris a ouvert une enquête

Cette enquête fait suite à une plainte déposée le 11 avril auprès du parquet de Paris par l’humoriste Tania Dutel contre Seb Mellia.

« Maintenant tu sais… Je compte sur tes soutiens du métier pour faire une capture écran et te l’envoyer. » C’était avec ces mots que le 20 mai, l’humoriste Tania Dutel avait annoncé sur son compte Instagram avoir engagé des poursuites judiciaires pour viols contre Seb Mellia le 11 avril.

Déjà une enquête préliminaire pour « agression sexuelle »

Après cette plainte, la police judiciaire de Paris a ouvert une enquête pour viols à l’encontre de l’humoriste, a annoncé l’Agence France Presse ce mercredi 29 mai. Il fait déjà l’objet d’une enquête préliminaire pour agression sexuelle, ouverte après une plainte déposée en 2019 et révélée à la mi-mai par Mediapart.

« Mon client dément l’entièreté des accusations », a réagi auprès de l’AFP son avocate, Jade Dousselin. Il « a fourni aux enquêteurs les éléments permettant d’affirmer ses dénégations » et espère « un classement sans suite rapide dans ce dossier », a-t-elle continué.

Accusé de multiples violences sexuelles

Pour rappel, l’humoriste Seb Mellia est accusé de multiples violences sexuelles. Au début du mois de mars, onze femmes avaient témoigné auprès du magazine Télérama d’agressions sexuelles ou de viols commis entre 2010 et 2022. Parmi ces femmes, trois d’entre elles sont également humoristes et les huit autres sont des spectatrices de ses one man shows.

Plus récemment, début mai, sept autres femmes l’accusaient de violences sexuelles dans Mediapart. Seb Mellia a réfute ces accusations.

