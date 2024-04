9 veilleuses pour enfant (ou adulte) pour ne plus avoir peur du noir

Pour allumer faiblement une pièce, pour rassurer son bébé qui peine à s’endormir, ou pour décorer la chambre, les veilleuses sont très plébiscitées par les parents. Notre sélection de veilleuses pratiques et originales.

Tous les enfants n’ont pas peur du noir. Mais en dehors de cette angoisse tout de même assez fréquente, une veilleuse peut rassurer, et permettre aussi au parent de vérifier que l’enfant dort bien à poings fermés, le tout sans marcher sur un Lego oublié au sol parce qu’il ne voit rien dans l’obscurité.

La veilleuse, en plus d’apporter un éclairage doux, est aussi un objet décoratif, qui a souvent sa place dans la chambre des plus petits. Mais si vous voulez aussi en avoir une dans votre chambre d’adulte, vous le pouvez hein, personne ne va vous juger. Découvrez notre sélection de veilleuses musicales, peluche, rechargeables ou murales. Il y en aura une forçément une qui répondra à vos besoins.

La veilleuse thermomètre pour une routine de sommeil plus sûre

Veilleuse la plus Veilleuse GroEgg de Tommee Tippee

La veilleuse GroEgg de Tommee Tippee, avec sa lumière ajustable et apaisante, favorise l’endormissement de l’enfant. L’avantage de cette veilleuse enfant, c’est qu’elle sert aussi de thermomètre, pour connaître la température dans la chambre du bébé, ce qui en fait vraiment un équipement indispensable pour un sommeil de qualité. Sa couleur change en fonction de la chaleur de la pièce, et, avantage non négligeable, elle se branche sur une prise via un port USB. Pas besoin de piles !

La veilleuse qui a le meilleur rapport/qualité prix

Veilleuse Shakies Baleine de Pabobo

Cette veilleuse bébé de Pabobo prend la forme d’une petite peluche en forme de baleine toute douce, qui peut aussi servir de doudou. Pour l’utiliser, c’est très simple : il suffit de la secouer ! Elle peut rester allumer 5 secondes ou 5 minutes, bien pratique pour aider l’héritier à s’endormir sereinement. Tout petite, elle s’emporte partout, et facilement déhoussable, la peluche passe en machine. On aime son tout petit-prix, et son côté nomade. En revanche, elle n’est pas rechargeable. Cette veilleuse fonctionne avec 2 piles CR2032 fournies.

La veilleuse nomade et lampe de chevet

Veilleuse Pingouin nomade de Tommee Tippee

Une première lampe de chevet, et qui est nomade. En effet, soit vous laissez le petit œuf au creux du pingouin, soit vous pouvez l’enlever et le déposer où vous le voulez. On aime sa forme ergonomique qui tient dans les petites mains et sa matière légère, le silicone. Bon à savoir : l’intensité réglable de la lumière, parfaite pour apaiser l’enfant avant le coucher. Pas besoin de pile puisqu’elle se recharge avec un port USB, et le petit œuf peut tenir 10h loin de sa base. De quoi bien faire le job pour la nuit entière.

La veilleuse murale efficace et qui se fond dans le décor

Veilleuse LED, prise Electrique, Pupow

Cette veilleuse murale LED possède 5 niveaux de luminosité réglables en cycle (20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 %). L’interrupteur inférieur permet de régler la luminosité. Cette veilleuse que vous accrochez à une prise électrique émet une lumière blanche chaude, elle est douce et ne clignote pas. Cette veilleuse bébé est idéale pour les chambres d’enfants. Discrète, elle offre une luminosité apaisante. En revanche, ce n’est clairement pas un élément de décoration.

La veilleuse peluche qui s’accroche au lit

Veilleuse otarie 2 en 1 d’Infantino

Une veilleuse ? Un doudou ? Les deux messieurs-dames, les deux ! Il suffit de clipper ou declipper la petite boule lumineuse à l’intérieur de l’otarie et de l’accrocher où bon vous semble, sur le berceau par exemple ou en boucle d’oreille (non en vrai ce n’est pas conseillé). En plus de la lumière, il y a aussi la possibilité de diffuser des bruits blancs ou des berceuses, pour un endormissement tout calme. Cette veilleuse peluche est tout simplement adorable.

Veilleuse livre de Lilliputiens

On n’arrête pas le progrès ! Après les veilleuses doudous, découvrez les veilleuses doudous qui font aussi petits livres ! Et oui, avec Stella le Faon (c’est son petit nom), votre bébé peut être rassuré dans le noir, bouquiner un peu, et agripper la petite peluche toute douce. Le petit livre doudou existe aussi en format dragon, vache ou rhinocéros, chacun son style !

La veilleuse la plus complète : projecteur d’images et mélodies

Veilleuse Aqua Dream de Pabobo, notre coup de coeur

Cette tortue est notre petit coup de cœur. Toute douce, elle projette au plafond le mouvement des vagues et diffuse, si on le souhaite, le bruit de la mer. Mais ce n’est pas tout ! Elle peut également diffuser une petite musique, des bruits blancs ou le son des battements du cœur. Si on le souhaite, elle peut se réactiver automatiquement dès qu’elle entend les pleurs de l’enfant, et elle s’éteint toute seule au bout de 25 minutes. De plus, elle possède deux avantages énormes : elle se recharge via un cable USB (adieu les piles), et elle passe en machine. Cette veilleuse fait clairement partie des meilleures veilleuses du marché.

La veilleuse tactile qui réagit au toucher

Veilleuse reine de Premaman

Tout en silicone, cette petite veilleuse possède trois niveaux d’intensité de la lumière, et s’active au toucher. Non négligeable quand il est 3h du mat, que l’enfant pleure et qu’on n’arrive pas à trouver le bouton pour l’allumer ! Toute douce, elle se décline en plusieurs modèles, mais nous, on a eu un petit coup de cœur pour la reine, bien évidemment.

La veilleuse maline, qui se rallume toute seule si bébé pleure !

Veilleuse béluga de Pabobo

Attention, voici la plus chou des veilleuses, le béluga ! Sa matière est si chouette, toute en bouclettes douces et soyeuses, qu’elle se transforme très facilement en doudou, tout en éclairant faiblement la chambre de l’héritier.

En plus de sa lumière — vous pouvez choisir entre plusieurs couleurs, le rose, le blanc, ou le multicolore, elle peut aussi diffuser sept bruits blancs différents, et deux jolies berceuses.

2 berceuses et 7 bruits blancs et bruits roses (battements du coeur intra-utérin, pluie, vagues, aspirateur, ventilateur, machine à laver et nuit d’été) permettent de choisir la musique ou le son le plus adapté à votre enfant. Grâce à son option « réveil aux pleurs », cette veilleuse musicale se rallume toute seule si bébé pleure, puis s’arrête automatiquement au bout de 20 minutes.

La veilleuse avec l’autonomie la plus longue

Veilleuse peluche Deluxe de Tommee Tippee

Disponible en version panda ou chouette, cette veilleuse sert aussi de doudou tout doux qui tiendra compagnie à l’héritier pendant la nuit. Grâce à un scratch, elle s’accroche aux barreaux du lit ou du berceau, et elle diffuse une lumière douce. Mais ce n’est pas tout ! Elle possède aussi 6 sons apaisants, et elle est aussi dotée du CrySensor intelligent, ce système pratique qui déclenche une petite musique douce en fonction des pleurs du bébé et qui s’éteint tout seul quand il n’y a plus de bruit. Cette veilleuse est entièrement rechargeable à l’aide d’un câble USB, ce qui signifie qu’une fois complètement chargée, la batterie peut durer jusqu’à 25 heures.

Les questions que vous vous posez sur les veilleuses

Comment savoir si mon bébé a besoin d’une veilleuse ?

Il n’ y as pas de règle précise mais si votre bébé se réveille plusieurs fois par nuit ou si pleure au moment de l’endormissement, c’est peut être le signe qu’il a peur du noir. Une veilleuse peut alors le rassurer

Est-ce bien de dormir avec une veilleuse ?

Il n’y absolument aucune contre indication à dormir avec une veilleuse.

Quand mettre une veilleuse à bébé ?

Vous pouvez allumer la veilleuse au moment du coucher et la laisser pendant toute la nuit. Certaines veilleuses ont une longue autonomie et d’autres doivent rester branchées.

Quelle veilleuse pour endormir bébé ?

Il existe une multitude de veilleuses. Il y a la veilleuse classique qui diffuse une lumière douce et peut être mise directement dans le lit du bébé. Certains modèles sont plus perfectionnés, déclenchent des musiques lorsque le bébé se met à pleurer, projettent des dessins au plafond pour apaiser et endormir le tout-petit. Le plus souvent la luminosité est réglable. Ce qui permet de l’ajuster selon la situation.

À quel age peut-on mettre une veilleuse à bebe ?

Il n’y a pas d’âge. Une veilleuse peut être utilisée dès la naissance de l’enfant. Mais la peur du noir apparaît en général plus tard, après 6 mois.

