4 min de pubs, 40h de live, 1000$ par mois : Twitch envisage des revenus fixes pour ses streameurs

Twitch pourrait bientôt proposer un programme de revenus fixes pour les streameurs et streameuses proposant des lives réguliers. Intrigant, non ?

Au diable YouTube, les gens veulent du Twitch maintenant (je suis très vieille, j’ai dit « du » Twitch). À l’heure où les streameurs et streameuses sont de plus en plus nombreux et nombreuses, la plateforme de lives pense à lancer un programme de revenus fixes pour ses créateurs et créatrices.

Twitch a partagé dans un article — qui a ensuite été supprimé du blog de la plateforme — ce nouveau programme, détaillant les conditions reprises ci-dessous par MGG.

Twitch va proposer des programmes de revenus fixes aux streamer.



Sous réserve d'un certain nombre de publicités et d'un minimum de 40 heures de stream par mois, il sera possible aux créateurs d'avoir une source de revenu fixe. pic.twitter.com/db5EwE02tw — MGG (@MGG_France) January 27, 2022

Des revenus fixe sur Twitch, mais sous conditions

Twitch prévoirait donc trois formules différents permettant aux streameurs et streameuses qui diffusent plusieurs dizaines d’heures de live chaque mois sur la plateforme d’accéder à des revenus fixes — sous certaines conditions.

Pour 500 dollars de revenus fixe, il faut accumuler 40 heures de stream par mois et diffuser sur chaque heure 2 minutes de pubs. Pour 800 dollars, ça monte à 3 minutes de pub par heure, puis 4 pour 1000 dollars.

En résumé, le nombre d’heure minimum est de 40 quoi qu’il arrive, mais plus on diffuse de la pub, plus on se fait de l’argent.

Notre streameuse professionnelle chez Madmoizelle, Shakaam, a donné son avis sur ce nouveau programme :

« Personnellement je pense que si cette proposition est lancée officiellement, je l’accepte aussi. Mais 4 minutes de pub par live c’est ÉNORME. Après, est ce que ça n’est pas logique avec un salaire de 1000 dollars ? Je me pose la question. En tout cas, je serais intéressée de voir ce que ça donne. Quid cependant des streamers qui n’ont pas ou très peu de viewers ? Je doute que cette proposition soit ouverte à tous et toutes… »

Aussi vite annoncée que supprimée, cette potentialité de revenus fixes est alléchante, mais laisse encore de grosses questions en suspens. Affaire à suivre !

