Comment survivre quand t’es toujours en retard dans les séries ?

BONNE ANNÉE 2018 ! (Si quelqu’un sait quel est le bon moment pour arrêter de la souhaiter, je suis preneuse. Je peux sans souci la souhaiter jusqu’en mars.)

À mes yeux, comme pour beaucoup, les débuts d’années signifient plein de nouvelles séries et de nouvelles saisons. Mais c’est à un public bien particulier que je m’adresse aujourd’hui.

Dans une ère où le culte « Netflix and chill » est roi, il est un fléau, de surface sans importance mais finalement plus grave qu’on ne s’accorde à le penser : être en retard sur les shows qui cartonnent.

D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours apprécié me poser devant une bonne série. Mais je n’ai jamais su ne PAS être en décalage.

Ce phénomène aux allures futiles se révèle parfois véritable source de conflits en société, voici donc 5 conseils pour les surmonter si, comme moi, tu penses être atteint•e de « Àlabourredanslesséries Chronique ».

Comment survivre quand…

Quand on te sort des refs qui te sont inconnues au bataillon

Parfois, tu as juste conscience de la série dont elles proviennent.

Soit parce que tu t’es déjà essayée à un épisode, soit parce que la série est elle-même déjà une référence, mais tu ne situes pas précisément le passage et les circonstances.

Parfois, les refs ne te parlent pas DU TOUT.

Pas de panique. Il te suffit de sourire très fort et de changer de sujet.

Si t’es grillé•e et qu’on te sort « QUOI, tu connais PAS ? » avec des yeux comme si t’avais écrasé un ver de terre (ça va, ça nous est tou•tes arrivé), répond en inventant ta propre citation et en la signant genre « Zglorp ».

Ajoute enfin « Je vois que t’as pas la ref non plus. Je suis peut-être pas à jour dans les sitcoms, mais je m’intéresse aux arts et essais SF Macédoniens, moi. Est-ce que tu peux en dire autant ?! »

Bon, une chance sur deux qu’on te réponde « Non, et tant mieux. »

Quand TOUT LE MONDE tente de te rallier à sa cause

Parfois, tu n’as clairement pas le time.

Autour de toi, on te rabâche à quel point [ insérer nom de série ] est trop « OUF » et « WOW génialissime » et « la vache j’vais crever tellement c’est bien ». Tu finis alors par poser ta bombe.

« Je ne sais pas, je ne regarde pas. »

D’abord, ton interlocuteur ou interlocutrice devrait prier tous les Saints pour qu’on te pardonne tes pêchés. Ensuite, arrive la phase du : « Tu DOIS t’y mettre !!!!!! »

L’intention aurait été louable si ça ne faisait pas la quinzième fois qu’on te pondait le même discours.

Explique calmement : « Je sais, je dois m’y mettre. Mais j’ai quelques autres séries à rattraper avant ça… »

Si on te dit « Ok », OK. Si on te dit « QUOI, MAIS C’EST INADMISSIBLE, TU N’AS PAS VU ÇA NON PLUS ??!! », répond « Ah, et ma priorité, c’est de commencer par Un, dos, tres. »

Peut-être l’as-tu déjà vue, peut-être ne comptes-tu pas t’y mettre, mais ça coupe la chique.

Quand la conversation a lieu en soirée

Alerte . Moment . Gênant .

Tu n’as désormais plus à faire à UN ou UNE ami•e, mais bien à TOUT UNE MEUTE.

Et que ça enchaîne les private jokes, et que ça te met de côté comme si tu étais le bouquin jamais ouvert, offert à Noël…

En plus, vu que les personnes autour de toi te connaissent au préalable un minimum, elles te snobent car « Hof, de toute façon, toi, t’es pas à la page, n’est-ce pas ? »

Excusez-moi, hier je n’ai pas maté le dernier épisode de Black Mirror car j’étais occupée à boire 10 pintes dans un bar en tentant d’expliquer à de parfaits inconnus le phénomène de « la spirale de la mort qui piège les fourmis ». (Vous devriez vous renseigner là-dessus, c’est fascinant.)

Mon astuce : Mettre de la musique et danser. Seul•e. Ou pas. Avec un peu de chance, pas. Sinon, sachez que vous pouvez être votre meilleur•e allié•e au tango.

Quand t’as commencé à rattraper ton retard mais qu’il faut esquiver les spoils

Eeeeenfin, tu rejoins doucement mais sûrement la communauté des [ insérer nom de série ]-o’philes, sauf que te voici désormais vulnérable.

Toute personne, réseau social ou contexte extérieur peut potentiellement devenir un spoiler.

Comme 90% des gens ont sûrement déjà fini la saison, il ne serait pas étonnant qu’elle fasse l’objet d’un max de blagues ou de théories qui traînent ici et là.

Il faut alors te révéler stratégique.

Une solution : t’enfermer chez toi jusqu’à ce que mort s’en suive retard tu n’aies plus.

Tu pourrais aussi bloquer tout•e suspect•e susceptible de te dévoiler des fuites, mais ça inclurait de bloquer l’intégralité de ta sphère web. Ne gaspille pas ton temps.

(Tu peux aussi capituler et accepter de vivre dangereusement.)

Quand tu n’es plus en retard et qu’on te dit « ALORS, ALORS ? »

Répond juste : « Mouais, c’était pas mal. »

Même si t’as trouvé que c’était la meilleure série du monde.

Être agaçante, j’adore ça.

LA BISE !

