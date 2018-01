Dix Pour Cent, le casting de la saison 3 est là !

La France a littéralement frétillé de bonheur en 2015, quand la première saison de Dix Pour Cent est sortie sur petit écran.

Et pour cause, très loin de Plus Belle La Vie et autres Camping Paradis, la série diffusée sur France 2 fait figure d’OVNI télévisuel.

Dix Pour Cent, le casting impressionnant de la saison 3

La chaine France 2 vient tout juste de relayer une très courte vidéo sur son compte Twitter.

Dedans, pas d’images inédites de la saison 3 (dont le tournage n’a pas encore commencé), mais les noms des acteurs au casting !

Un seul mot : PRESTIGE !

L’Agence ASK a recruté du (très, très) beau monde ! 😎 ⭐⭐⭐⭐⭐ Découvrez le casting de la saison 3 de #DixPourCent ! pic.twitter.com/lcLSns7obh — France 2 (@France2tv) 15 janvier 2018

Pour rappel, Dix Pour Cent (créé par Fanny Herrero) propose une immersion dans la vie d’une prestigieuse agence artistique. À chaque épisode, un acteur joue son propre rôle.

On y découvre ainsi le métier d’agent, et celui d’acteur.

Visiter l’envers du décor d’un monde fait de paillettes, de strass et de champagne, telle a été la brillante idée de la créatrice, qui a su faire de chaque épisode un rendez-vous immanquable.

Et force est de constater qu’au fur et à mesure des saisons, la série s’étoffe d’acteurs toujours plus prestigieux !

Dix Pour Cent est devenue, au fil des années, The place to be, pour les grands noms du cinéma hexagonal.

Chapeau bas !

