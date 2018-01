Des chaussures soldées pour marcher vers tes projets de 2018 — Les 10 Hits de la Fauchée

Bien le bonjour ! En période de soldes qui se respecte, je continue à te filer des plans pour répondre à tes désirs de bonnes affaires !

Je voulais fouiller les sites pour te trouver des chaussures cool en soldes, soit qui sont à vrais petits prix soit qui bénéficient de rabais conséquents et qui te permettent d’investir dans des pompes plus chères.

Leur point commun : elles sont toutes à -50% et sont malheureusement victimes des soldes c’est-à-dire qu’il se peut qu’il n’y ait plus toutes les tailles, c’est les règles de la guerre que veux-tu.

Des chaussures en soldes 2018 à -50%

J’ai pris un peu de tout, mais surtout des chaussures fermées !

Des escarpins de l’espace

Ce soir c’est la Grosse Teuf de l’espace ! Alors pour bien commencer cette sélection, j’ai trouvé de jolis escarpins tout à fait dans le thème !

Chez Eram, 29,50€ au lieu de 59€

Des koalas partout

Ai-je vraiment besoin d’en dire plus ?

Vans sur Sarenza, 37,50€ au lieu de 75€

Des boots en velours

De prime abord, elles font penser à des chaussures plutôt pour les fêtes. Mais imagine-les avec un mom-jean et un pull léger rose ?

OUAIS OUAIS, elles seront aussi parfaites pour le début du printemps !

Mango, 49,99€ au lieu de 19,99€

Des cuissardes noires

La bonne paire de cuissardes basiques, que tu peux porter ouvertes ou en pliant le haut.

Bonprix, 14,99€ au lieu de 29,99€

Des boots brodées

Une jolie broderie dorée sur des low boots camel. Parfaites si tu as par exemple un style folk !

Chez Eram, 34,50€ au lieu de 69€

Des baskets dorées

Je reste dans le doré avec ces baskets métalliques qui relèvent n’importe quelle tenue (un peu comme le sel d’un plat).

Reebook chez Zalando, à partir de 44,90€ au lieu de 89,95€ (oui ça veut dire que la réduction est fluctuante selon les tailles ce que je trouve plutôt bof mais je me dis que ça servira peut-être à certaines d’entre vous !)

Des derbies vernies

J’adore les derbies parce qu’elles sont versatiles. Tu peux les porter avec une robe fleurie, des chaussettes transparentes et ça fera adorable et romantique et tu peux aussi les mettre avec un pantalon classique de ville qui fera sobre et minimaliste.

Je les aime, quel que soit le modèle, celui-ci est avec un zip.

La Halle, 22,49€ au lieu de 44,99€

Les bottines en daim noir, le comeback

Tu te souviens de mon lookbook de Noël ? J’y porte des bottines étoilées qui sont actuellement en réduction !

ASOS, 43,49€ au lieu de 87,99€

Plein de paillettes

Quand je vois un modèle recouvert de paillettes je ne peux pas m’empêcher de te passer l’info !

Chez Pull&Bear, 9,99€ au lieu de 29,99€

Des bottines bleues

C’est con mais je suis ravie de mettre un modèle en taille 42, à ce prix ça court pas les rues ! Ce que j’aime c’est que de prime abord c’est une bottine à lacets. Alors que tu peux en fait les enfiler comme des chelsea boots, grâce à son élastique sur le côté.

Sont forts hein ?

Bonprix, 10,99€ au lieu de 21,99€

J’espère que ta quête des soldes se passe bien ! À la semaine prochaine !

