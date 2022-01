Vous êtes naze en théâtre ? Cultivez-vous en riant avec Charlie et Scénique ta pièce

La troupe de théâtre Scénique ta pièce, portée par Charlie Rano alias Charlotte Issaly, a lancé un projet ambitieux et remarquable : remettre au goût du jour des pièces de théâtre classiques en leur offrant des adaptations modernes en vidéo, le tout gratuitement et sur YouTube !

Quoi ? Comment ? Des pièces de théâtre gratuites sur YouTube, avec une adaptation moderne et drôle ? Eh oui, c’est bien cette aventure dans laquelle s’est lancée la troupe Scénique Ta Pièce avec une série de vidéos qui adaptent des classiques du genre.

Comment est née cette idée ? Qui compose la troupe ? Comment a grandi cette aventure ? Découvrez tout sur Scénique ta pièce !

Scénique ta pièce, ça commence sur Madmoizelle…

Tout a commencésur Madmoizelle en 2018. Charlotte Issaly alias Charlie Rano, qui travaillait alors pour le magazine en produisant des vidéos hilarantes, et Mathilde Wind qu’elle a rencontrée au Conservatoire Jacques Ibert ont créé une vidéo pour expliquer la pièce Berenice de Racine.

C’est avec humour et perruques qu’elles racontent cette histoire en 8 minutes chrono. De cette vidéo va germer une autre idée : adapter des pièces classiques avec un regard moderne et en faire des fictions qui rendent ces histoires, souvent réservées aux habitués du théâtre, accessibles à toutes et tous sur YouTube !

Cela deviendra Scénique ta pièce.

La troupe de Scénique ta pièce, une bande d’amis avant tout

Pour concrétiser ce projet, Charlotte et Mathilde se sont entourées d’une grande équipe.

D’abord, plusieurs comédiens et comédiennes se joignent à cette aventure : Arthur Chrisp, Samantha Le Bas, Nicolas Nesjoua, Esther Moreira, Victor Bas, Théophile Fontaine, Juliette Fribourg et Gulliver Hecq.

D’autres membres composent la troupe : ceux qui font partie de l’équipe technique et qui magnifient les adaptations de Mathilde et Charlotte à travers la vidéo, la lumière, la musique… Vous pouvez retrouver toute l’équipe technique dans la description YouTube.

Une partie de l’équipe Scénique ta pièce (@charlie.rano sur Instagram)

Tous fréquentent les mêmes établissements où ils étudient le théâtre et se lient d’amitié à travers leur travail. Mathilde Wind explique d’ailleurs que ce sont leurs années au Conservatoire qui motivent également le projet Scénique ta pièce :

« On est tous très habitués à travailler ensemble ; il y a une vraie amitié qui nous met en confiance et renforce nos liens professionnels. »

Dans chaque vidéo, les personnages sont tous importants et amènent leur personnalité dans ces adaptations. Ils dynamisent l’histoire à leur façon et apporte toujours beaucoup d’humour, ce qui rend le format très divertissant. Juliette Fribourg, actrice dans la troupe, explique :

« Ce que j’ai découvert à travers les tournages de Scénique ta pièce, c’est qu’il y a entre les prises des moments de complicités entre les membres de l’équipe pour s’encourager sur les choses que l’on fait pendant les prises. Moi j’ai aussi l’occasion de mettre des projets en scène, comme beaucoup d’entre nous, et ça rend notre travail particulier. On arrive à tous collaborer et s’encourager. »

Comme le dit Mathlide : « les regards de chacun comptent ». On ressent vraiment cette harmonie qui règne dans la troupe de Scénique ta pièce à travers leurs vidéos.

Des oeuvres connues de tous modernisées

Après une cagnotte sur Ulule, Scénique Ta Pièce a pu voir le jour avec une première saison lancée en novembre 2020 comportant 5 épisodes d’environ 10 minutes racontant les histoires de Scapin, d’Andromaque, de Cyrano, adaptant du Feydeau, et enfin Shakespeare avec La Mégère apprivoisée.

Le ton humoristique de chaque vidéo, à travers la narration, aide beaucoup à la compréhension de l’histoire.

En effet, les oeuvres choisies ne sont pas toujours très claires pour un spectateur qui n’étudie pas le théâtre, mais la troupe a la volonté de choisir les pièces les plus connues — et celles qui leur plaisent — pour commencer. Mathilde explique les critères de choix des textes adaptés sur YouTube :

« On a choisi ces oeuvres car c’était nos préférées tout simplement. Il y avait une volonté de partager ce qu’on aime. Au conservatoire on a dû lire beaucoup de pièces, c’était très dense. Donc Scénique ta pièce, ça permettait de faire quelque chose de tout ce qu’on avait étudié et ça permet de donner du sens à tout ce travail qu’on a fait au Conservatoire. »

Charlotte ajoute aussi qu’« il y a une volonté de prendre les pièces les plus connues, qui vont être étudiées à l’école » pour parler aux plus jeunes.

Chaque scénario se compose du texte original de l’oeuvre entrecoupé d’une narration aux dialogues plus modernes, pour contextualiser et expliquer les passages de l’histoire.

L’accessibilité et la modernité, pierres angulaires de Scénique ta pièce

Mettre leurs créations en ligne gratuitement sur YouTube est très important pour la troupe de Scénique Ta Pièce. Grâce à ce type de diffusion, il y a un retour assez inédit avec le public qui n’existerait pas avec une pièce de théâtre classique. Mathilde explique :

« On a de la chance de faire ça sur YouTube, parce que les gens peuvent nous répondre directement en commentaires. Rapidement on a eu des réponses de lycéens et lycéennes qui nous disaient “trop bien j’ai étudié ça au bac !” par exemple. »

Le côté dynamique des vidéos de Scénique Ta Pièce peut en effet divertir un public adolescent, mais aussi l’éclairer sur des pièces au programme de collège-lycée. Cela permet d’élargir leur culture du théâtre, sans non plus les surcharger d’informations !

Rappelons également qu’une activité comme aller au théâtre est loin d’être accessible à tous et toutes. Le prix peut être un barrage pour beaucoup de personnes, et beaucoup de représentations ont uniquement lieu dans de grandes villes, ce qui exclut de facto celles et ceux qui vivent en campagne par exemple.

C’est pour cela que Scénique ta pièce est un projet important qui parle aux plus jeunes. Cependant, il peut correspondre à une audience plus adulte aussi ! Samantha Le Bas explique :

« Mes parents regardent les épisodes et ça leur parle. Je pense qu’ils apprécient l’inventivité et la façon dont on dépoussière le classique. C’est ça qui surprend le plus, je pense, le procédé pour partir d’une pièce de Shakespeare dans la forêt à une histoire de Shakespeare dans une boîte de nuit. »

La troupe de Scénique Ta Pièce a de belles ambitions pour la saison 2 qui vient de commencer sa diffusion sur YouTube. Mathilde explique :

« Avec la saison 2 on aimerait étendre notre public, pouvoir faire en sorte que des personnes plus âgées voient notre contenu. Pour l’instant c’est beaucoup de personnes au lycée et c’est super, mais on aimerait que des gens qui ont moins de raison de regarder Scénique ta pièce puissent tomber dessus. »

Charlotte mentionne cependant l’importance de garder le côté accessible de leurs oeuvres et de ne pas retirer l’aspect gratuit de la consommation :

« Le plus important pour nous c’est que notre contenu soit toujours accessible gratuitement. Même si on vise un autre type de diffusion peut-être à la télé, on continuera de poster ça sur YouTube. »

Le bel avenir de Scénique ta pièce

Après avoir été sélectionnée pour une bourse du CNC, la troupe de Scénique Ta Pièce a pu faire évoluer ses créations au niveau de la réalisation.

Avec les deux premiers épisodes de la saison 2 — qui racontent l’histoire du Songe n’une Nuit d’été de Shakespeare et des Trois Sœurs de Tchekhov — le groupe a réussi à créer de nouveaux univers.

Chacune des deux vidéos a une atmosphère très différente, mais elles sont toutes deux très intéressantes.

Les trois sœurs nous plonge parfaitement dans une atmosphère d’ennui et de mélancolie. La réalisation est magnifique, tout comme le jeu des actrices et acteurs.

Du côté du Songe d’une nuit d’été, l’adaptation de cette histoire magique dans une boîte de nuit est très inventive et moderne. La musique de Bleu couard et Moki contribue vraiment à nous plonger dans cet univers.

On remarque également à travers cette nouvelle saison une volonté de tendre un peu plus vers le cinéma, tout en gardant cette identité théâtrale — « On aimerait que Scénique ta pièce puisse se regarder aussi sur grand écran » explique d’ailleurs Charlotte.

La saison 2 prend d’ailleurs plus son temps avec des épisodes de 20 minutes cette fois. Mathilde explique qu’il y a beaucoup plus de place pour les personnages : les temps sont longs, et il y a une volonté de prioriser le jeu sur la narration.

L’aventure de Scénique Ta Pièce est loin d’être terminée et on a vraiment hâte de découvrir les nouveaux épisodes qui promettent d’être tout aussi géniaux que les deux premiers !

Scénique ta pièce n’attend que vous sur YouTube

À lire aussi : Le théâtre n’est certes pas vital, mais il devrait être accessible aux étudiants précaires

Crédit photo : chaîne youtube de Charlie Rano