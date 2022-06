Vous êtes invitée à un mariage ? Voici une sélection de tenues pour le jour J

La saison des mariages est officiellement lancée ! Si vous êtes à la recherche de la tenue qui fera mouche durant l’événement auquel vous êtes invitée, voici une sélection qui devrait vous ravir.

Que vous soyez de la team qui déteste les mariages ou de celle qui les adore, vous allez devoir vous rendre à l’événement pour célébrer l’amour de vos proches. Et choisir sa tenue pour le jour J n’est pas évident, il faut même parfois suivre un thème. Comme d’habitude, Madmoizelle vous aide à sortir la tête de l’eau grâce à ses inspirations.

Une sélection dont les tenues, accessoires et chaussures viennent tous du magasin De Bijenkorf. Cette enseigne venue des Pays-Bas n’en finit plus de faire des émules dans l’Hexagone. Voici tout ce qu’il vous faut pour faire sensation et faire honneur aux mariés comme il se doit !

Quatre tenues pour quatre styles différents

Faire partie de la liste des invités d’un mariage implique certains devoirs, parmi ceux-là ne pas porter de tenue entièrement blanche qui pourrait concurrencer la robe de la mariée. Alors, pour commencer cette sélection, voici un ensemble chemisier et jupe, de couleur blanche certes, mais cela est contrebalancé par la couleur du haut.

La pièce maitresse de cet ensemble est la jupe et sa coupe asymétrique. Le côté satiné de la blouse, ainsi que son effet plissé à l’arrière apporte de l’élégance à la tenue. Pas de doute, votre tenue fera sensation !

Blouse Venna, JOSH V, en soldes à 90,99 € au lieu de 129,99 €

Jupe midi Elvira, JOSH V, 129,99 €

Le deuxième ensemble de cette sélection et un tailleur pantalon ultra coloré, car après tout un mariage reste l’un des événements les plus joyeux de toute une vie. Outre ses imprimés, tout l’intérêt du pantalon réside dans sa taille haute ainsi que ses détails. Alors afin d’en profiter au maximum, le mieux sera de rentrer la blouse dans votre pantalon.

Blouse longue Puc, MANGO, en soldes à 27,99 € au lieu de 39,99 €

Pantalon Puc taille haute, MANGO, en soldes à 25,99 € au lieu de 39,99 €

Robe longue Rosie, Studio 8, 199 €

Pour finir cette sélection de tenues, voici un autre classique, la bien nommée robe longue. Comme cette sélection est pensée pour tout le monde, ce modèle est disponible de la taille 44 à 54. Si vous aimez la légèreté de la viscose en été, cette robe devrait vous combler.

Une tenue n’est pas complète sans avoir trouvé chaussure à son pied

Porter une tenue qui nous donne confiance en nous, c’est bien, mais si celle-ci est rehaussée par la bonne paire de chaussure, c’est mieux ! Alors voici certaines suggestions qui proviennent, elles aussi, du magasin De Bijenkorf qui iront parfaitement avec toutes les tenues ci-dessus, vous avez juste à sélectionner la paire qui correspond à votre style.

Un détail non négligeable à prendre en compte lorsqu’on est invitée à un mariage, c’est qu’une fois le diner terminé, vous passerez une bonne partie de la soirée debout.

Cette sélection commence avec une paire de sandales noires. Un indémodable qui fait toujours son effet sans vous faire de mal, puisque la hauteur de talon est de 5 centimètres et le plateau de 1,5 centimètre, ce qui donne une cambrure moindre.

Sandalettes Aval en cuir, JONAK, en soldes à 92 € au lieu de 115 €

Cette paire de mocassins ne vous inspire peut-être rien, mais c’est le parfait compromis entre chic, simplicité et tendance. Quelle que soit la tenue que vous choisissez, cette paire de chaussures sera idéale, surtout si vous ne supportez pas les talons et montrez vos doigts de pieds. Parfois, il vaut mieux privilégier le confort.

Mocassins New Frizo en cuir, BRONX, 139,95 €

Cette sélection de chaussures se termine avec la paire la plus colorée de toutes, une mule qui existe en orange, en violet et en vert, qui possède un talon au dégradé de couleur. Cet objet de désir compile différentes tendances de cet été, à savoir la mule, le bout carré ainsi que la couleur pastel. Bien évidemment, ce modèle apportera du peps à toutes les tenues ci-dessus.

Mules en cuir avec dégradé de couleurs, ALOHAS, 140 €

Rien ne vaut de bons accessoires

Les derniers détails et pas des moindres pour être à la hauteur de vos espérances le jour J résident dans des accessoires dignes de ce nom. Pour commencer, il faut protéger vos yeux, les mariages ayant souvent lieu en été, parfois Il vaut mieux porter une bonne paire de lunettes que d’avoir les yeux plissés, voire inexistants. Certes ce modèle est assez onéreux, mais il reste vraiment séduisant.

Lunettes de soleil, Prada, 219 € (avec 30 % de réduction sur le deuxième article durant les soldes)

Évidemment, sortir sans sac donne parfois l’impression de sortir toute nue ! Alors voici trois modèles parfaits pour transporter toutes vos affaires le jour J. Le premier, un clutch rose bonbon, le deuxième un mini panier en raphia et le troisième une pochette en daim noire, et dans les trois cas, vous pourrez les porter en bandoulière ou à la main. De quoi profiter de sa soirée librement.

Pochette Bestelle avec structure, Dune London, 85 €

Sac bandoulière Martha Mini en raffia, L.K.Bennett, 120 €

Vous avez maintenant tout ce qu’il faut pour être à votre avantage le jour du mariage et faire honneur aux amoureux. Toutes ces pièces ont été dénichées sur De Bijenkorf, alors libre à vous d’en trouver d’autres parmi les nouveautés de la nouvelle collection. Quant aux suggestions ci-dessus, amusez-vous à créer les combinaisons dont vous avez toujours rêvé !

