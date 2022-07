Votre travail ne vous comble plus ? Et si vous preniez l’été pour vous poser les bonnes questions

Le mois de juillet, l’été et la chaleur sont enfin là ! Vous ne l’avez peut-être pas encore envisagé, mais sachez que c’est le moment parfait pour une introspection professionnelle.

Si vous avez la chance de faire un vrai break cet été, afin de vous ressourcer physiquement et mentalement, vous aurez peut-être l’occasion de vous poser de vraies questions concernant votre avenir. Il est question d’avenir professionnel car celui-ci influe évidemment sur votre avenir personnel.

Alors si par mégarde vous vous surprenez à penser négativement à votre retour de vacances au travail, cela est peut-être le signe que quelque chose de plus adapté à vos réels désirs vous attend ailleurs. Afin d’orienter au mieux votre questionnement, voici peut-être le bilan de compétence nouvelle génération le plus attractif, ce programme se nomme Fais le Bilan et il a été créé par Switch Collective.

Switch Collective, une alternative innovante aux bilans de compétences classiques

Photo de Alena Darmel/Pexels

Profiter de ses vacances, se consacrer du temps pour son futur

Avant de commencer à vous en dire plus sur Fais le Bilan, mettez-vous en condition. Imaginez-vous en vacances dans un lieu qui vous plaît en train de faire une activité reposante, c’est pile à ce moment que vous trouverez du temps de cerveau disponible pour vous poser les bonnes questions.

Justement Laure Maunoury, directrice pédagogique de Switch Collective, explique qu’avant de se poser les bonnes questions, quelques petits exercices qui peuvent être faits sur la plage ou sur le sommet d’une montagne, peuvent vous aiguiller. Pas d’inquiétude, vous n’aurez pas de rétroplanning à faire ! Tout le principe réside dans le fait de ne pas culpabiliser d’avoir vraiment déconnectée durant ses vacances, du deux en un agréable finalement. D’ailleurs je me suis prêtée au jeu :

Exercice 1 : Faire une rétrospective

Le premier exercice consiste à faire un bilan de ces six derniers mois, en mettant en lumière ce que vous avez préféré faire et à contrario ce que vous avez moins apprécié. Puis toujours durant le même exercice questionnez-vous sur ce que vous avez envie d’améliorer et bien sûr comment vous vous projeter dans les prochains mois.

Pour ma part, dans un carnet, j’ai commencé par annoter le mois de janvier, puis en dessous, un moment positif et un moment négatif et j’ai réitéré ceci pour chaque mois jusqu’à juin. Personnellement j’aime beaucoup mon travail, mais comme tout le monde il m’arrive de me plaindre (je reste française), et de voir tous ces points positifs m’a fait relativiser immédiatement. Puis quelques jours plus tard je suis revenue sur mes notes, et j’ai défini une intention, l’objectif qui me portait le plus.

Exercice 2 : Ne rien faire

Le second exercice se traduit par l’apprentissage du rien, oui vous avez bien lu ! En effet apprendre à déconnecter et savoir prendre du recul et du temps pour vous n’est parfois pas inné, c’est un exercice comme un autre. Pour Laure Manoury cela entre dans le concept du vide fertile de Switch Collective :

Chez Switch, on appelle ces phases “vide fertile”. Notre conviction mais surtout notre expérience c’est que le “vide ”est une étape INDISPENSABLE dans un processus de switch, de transformation quel qu’il soit. Il est très FERTILE. Et on a très souvent tendance à l’oublier. Laure Manoury

Exercice 3 : Les projets de rentrée

Le dernier exercice, et pas des moindres, est la méthode du PPP (Premiers Petits Pas), que Laure Maunoury explique par une suite de petites étapes qui permettra aux participants d’identifier naturellement leur prochaine étape professionnelle, plutôt qu’un saut dans le vide souvent casse-pipe. Ce dernier temps n’est à réaliser qu’à la fin de votre temps de repos, une fois que votre cerveau aura été correctement mis sur pause.

Autrement dit, j’ai continué l’expérience et après quelques jours j’ai visualisé l’intention qui résultait du premier exercice. J’ai imaginé concrètement le premier petit pas qui me mènerait vers mon objectif afin de commencer à avancer, comme la toute première pierre de mon projet.

L’objectif de ces différents exercices sera d’appréhender et de dessiner dans votre esprit les directions vers lesquelles vous souhaitez vous diriger, pour avancer tranquillement et sereinement dans votre réflexion, en résumé, un véritable moment de développement personnel.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Mais que signifie exactement faire le choix de se diriger vers Switch Collective et choisir de faire un bilan de compétence nouvelle génération. Le programme Fais le Bilan s’adapte à votre emploi du temps, que vous habitiez sur Paris ou non, que vous soyez encore en poste ou non et il s’étale sur une durée de moins de deux mois. Il existe en deux formules au choix :

la première est en PRÉSENTIEL et se déroule à Paris avec deux journées complètes passées avec deux formateurs et une promo de 28 participants et de deux sessions collectives à distance.

et se déroule à Paris avec deux journées complètes passées avec deux formateurs et une promo de 28 participants et de deux sessions collectives à distance. La seconde se passe en ONLINE avec deux formateurs et une promo de 22 participants et comme son nom le sous-entend, elle est 100 % en ligne et donc accessible de partout en France et au-delà.

Quelle que soit la formule que vous choisissez dans les deux cas, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé, d’une session en sous groupe de 1h30 et vous aurez accès à un espace collaboratif pour échanger avec vos formateurs et les autres membres de votre promotion à tout moment. Cerise sur le gâteau vous pourrez également discuter avec la Switch Family, à savoir une communauté de 10 000 anciens passés par « Fais le bilan » un puissant réseau accessible à vie !

Le collectif est l’atout premier de ce bilan de compétences nouvelle génération, d’ailleurs l’équipe fondatrice de ce programme a l’intime conviction que c’est une force trop souvent négligée lors de la réorientation professionnelle. Soumettre son projet, ses questionnements ou ses peurs à un groupe lors de sa construction peut nous faire évoluer positivement, nous permettre de prendre de la hauteur pour percevoir de nouvelles pistes jamais imaginées avant de vivre l’expérience « Fais le bilan ».

En savoir plus sur le programme « Fais le bilan »

Photo de Elijah O’Donnell/ Pexels

S’inscrire au prochain live de présentation du programme

C’est dans l’air du temps, vous êtes nombreuses en ce moment à vous rendre compte que ce que vous faites ne vous correspond plus (ou ne vous a jamais correspondu).

Si vous souhaitez en savoir plus sur Switch Collective et le programme Fais le Bilan sachez que vous pouvez vous inscrire à un live de présentation du programme le 21 juillet à 8h30 présenté par Laure Maunoury.

Pendant une heure, vous aurez un aperçu concret des différentes offres, de leur organisation et bien-sûr de ce qui vous attend ensuite. Pendant une heure, Laure vous donnera un aperçu concret de la méthode Switch, des étapes du programme en deux mois, des différentes formules… et répondra à toutes vos questions en live.

Pour s’inscrire c’est très simple, il suffit de se rendre sur la page événement de Switch Collective.

Il est temps d’envisager l’été comme vous ne l’avez jamais fait, pour prendre un nouveau départ à la rentrée.

Crédits : Photo de Andrea Piacquadio/Pexels