Votre cyprine ronge le fond de vos culottes préférées (mais c’est normal, pas de stress)

Si, à force d’être portées (ou arrachées pendant une partie de jambes en l’air passionnée), vos culottes finissent par tomber en lambeaux, certains trous présents au niveau de l’entrejambe viennent peut-être de vos pertes vaginales !

Naturellement, et de façon plus abondante à partir de la puberté, le vagin sécrète et libère des pertes quotidiennes. Elles prennent l’apparence de substances semi-liquides et blanchâtres ; ces pertes vaginales proviennent du fond du vagin, au niveau du col de l’utérus. Leur quantité et leur aspect peuvent varier selon le cycle menstruel et l’état de votre santé.

À condition qu’elles ne dégagent pas d’odeurs anormales et ne virent pas au jaune ou au marron, ces sécrétions sont parfaitement normales et témoignent du bon fonctionnement de votre vagin.

Ces pertes entraînent avec elles tout un tas de germes, de cellules mortes et de bactéries dans le fond de vos culottes ; elles aident donc à maintenir votre vagin propre et en bonne santé et à éviter les déséquilibres en tous genres.

Un vagin « sain » possède un pH entre 3,8 et 4,5. Et peut-être ne le saviez-vous pas, mais cette acidité peut ruiner vos sous-vêtements…

La cyprine qui s’écoule du vagin peut-être assez acide pour percer des petits trous au fond de vos strings.

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous…

La nature est bien faite, si votre vagin est acide, c’est avant tout pour créer un environnement peu hospitalier pour les infections bactériennes et fongiques. Cette acidité est le travail des bactéries lactobacilli qui résident naturellement dans le vagin et sécrètent de l’acide lactique et du peroxyde d’hydrogène.

Le problème, c’est que l’acidité des pertes vaginales est telle qu’elle peut décolorer les sous-vêtements ! D’où la présence de mystérieuses taches claires au niveau de la partie épaisse du fond de certaines de vos culottes…

Pire, la cyprine qui s’écoule du vagin peut-être assez acide pour percer des petits trous au fond de vos strings et de votre lingerie sexy, comme si vos culottes préférées avaient été grignotées par des souris ou rongées par une formule chimique.

Si les pertes vaginales sont souvent la cause de ces perforations, le frottement entre vos jambes, la sueur et les revêtements adhésifs des serviettes hygiéniques peuvent également favoriser l’usure.

Comment protéger son tanga favori ?

OK, ces sécrétions ont tout ce qu’il y a de plus normal. Mais que faire quand leur présence ruine toutes vos culottes ?

Eh bien malheureusement, il n’existe pas 36.000 solutions. Soit vous rachetez des sous-vêtements quand vous n’assumez plus d’avoir une passoire entre vos jambes, soit vous pouvez opter pour le port d’un protège-slip, idéalement un réutilisable, qui se clipse au lieu de se coller — car comme son nom l’indique, cette protection hygiénique préservera le fond de vos boxers.

Si les protège-slips sont trop inconfortables pour vous au quotidien, vous pouvez simplement en porter les jours où vos pertes sont les plus importantes ou opter pour des sous-vêtements aux matériaux plus résistants, et souvent plus coûteux. C’est le prix à payer pour des culottes en un seul morceau !

