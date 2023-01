Voici les 5 coupes courtes qui seront tendance en 2023

Cette année, les tendances pour cheveux courts sont tournées vers le passé. Années 1980, 1990, 2000 ou 2010… Il y en a pour tous les goûts et surtout tous les types de cheveux. Vous voulez voir ? Voici 5 grosses trends qui vont peut-être vous étonner.

Il y a des dizaines et des dizaines de coupes intéressantes pour cheveux courts. Mais quelles sont les plus en vogue en ce moment ? On a fait nos recherches, et il se pourrait bien que certaines vous laissent, disons, perplexes. Du retour de la Pixie au Sci Fi bob en passant par le 90’s lob… On vous guide !

Le Sci fi bob

Que vous soyez une passionnée de science-fiction ou non, sachez que les coupes courtes rétrofuturistes telles que le sci-fi bob sont au cœur des tendances du moment. Très courte, cette dernière est souvent accompagnée d’une micro frange et d’un dégradé progressif qui se termine au niveau de la nuque. Si vous avez du mal à la visualiser, pensez au personnage de Natalie Portman dans Leon, et tout va s’éclairer.

Les photos d’inspiration

La short wolf cut

La wolf cut est depuis quelques saisons sous le feu des projecteurs, mais sa version courte était passée sous les radars. Aujourd’hui, la voilà dans la lumière et l’avantage, c’est qu’elle se décline en une multitude de possibilités pour que chacun puisse y trouver son compte.

Les photos d’inspiration

La pixie

La classique, mais toujours irrévérence coupe Pixie est intemporelle. Qu’elle soit ultra courte, colorée ou que de petites longueurs viennent la moderniser un peu… Elle fait partie des coupes de cheveux dont on ne semble pas se lasser saison après saison.

Les photos d’inspiration

Le carré plongeant

Court ou allant jusqu’aux épaules, le carré plongeant revient en force. Particulièrement apprécié par les cheveux fins qui désirent augmenter leur volume, il est également très bien porté par les cheveux bouclés. Élégante et féminine, il se pourrait bien que ce soit la coupe que vous préfériez dans ce classement.

Les photos d’inspiration

La buzz cut

Cheveux texturés, raides ou bouclés… La buzz cut nous invite à nous débarrasser sur superflus et à apprécier nos cheveux courts au naturel.

Les photos d’inspiration

Crédits de l’image de une : @rowanblanchard.