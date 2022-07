Une étude révèle les chiffres glaçants de la hausse des accidents du travail chez les femmes

Une étude sur les accidents du travail survenus entre 2001 et 2019 a révélé les inégalités alarmantes entre les hommes et les femmes.

Les accidents du travail sont-ils genrés ? Le 4 juillet, l’Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail (l’ANACT) a publié les chiffres glaçants de son étude sur les accidents du travail en fonction du genre. Leur nombre a considérablement augmenté chez les femmes depuis 2011, au point qu’elles représentent plus du tiers des cas en 2019.

+42% d’accidents chez les femmes, une hausse alarmante

En 2019, 650 000 travailleurs en France ont été victimes d’accidents (sans compter les maladies professionnelles et les accidents de trajet). Si l’ANACT révèle que ces chiffres ont baissé de -11,1% depuis 2001, on observe des évolutions nettement distinctes entre les hommes et les femmes.

Le nombre d’accidents survenus chez les travailleuses a véritablement explosé, avec une augmentation de 41,6% alors même que les cas recensés chez les hommes ont diminué de -27,2%.

On observe aussi qu’à l’exception du secteur du BTP, les accidents dont sont victimes les femmes sont plus graves que ceux des travailleurs. Leurs temps d’arrêt sont plus longs, avec 73,8 journées en moyenne contre 67,6 pour les hommes. Néanmoins, les accidents mortels concernent ces derniers à plus de 90%.

© Josue isai Ramons Figueroa / Unsplash

Des risques « sous-évalués » pour les femmes

Comment expliquer de tels chiffres ? L’ANACT a tiré la conclusion que « les femmes exercent des métiers où les risques sont vraisemblablement sous-évalués et où les politiques de prévention sont encore insuffisamment développées ». L’Agence appelle à mieux prévenir les risques dans « les secteurs à prédominance féminine et particulièrement dans les activités de service ». Concrètement, les domaines de la santé, de l’action sociale, du nettoyage et du travail temporaire sont ceux où les femmes ont le plus d’accidents.

Pour enrayer ces statistiques inquiétantes, les entreprises sont également appelées à prendre en compte « l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ». Par exemple, dans le secteur du BTP, les accidents chez les femmes ont augmenté de 85% entre 2011 et 2019, alors qu’ils ont baissé de 30% chez les hommes.

Crédit de l’image à la Une : © Getty Images / iStockphoto