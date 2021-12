Un remake américain du Dernier train pour Busan est-il nécessaire ? (spoiler non)

Après le succès de l’impressionnant film de zombies Dernier train pour Busan, les États-Unis s’emparent du concept pour façonner un remake à leur façon.

Aucun succès étranger n’échappe au radar des États-Unis, qui adorent transformer les splendeurs en déceptions.

Souvenez-vous par exemple de Old Boy, l’œuvre majeure de Park Chan-Wook, fable terrifiante et cruelle venue tout droit de Corée du sud, devenue une soupe fadasse et sur-esthétisée sitôt prise en mains par les Américains (déso Spike Lee).

On ne compte en effet plus les œuvres dont les États-Unis font des remakes, pour le meilleur mais souvent pour le pire.

Ainsi, cette année, c’est l’extraordinaire film de zombies qui a transcendé Cannes — et le monde avec elle — en 2016, qui a droit à sa mouture made in US.

De quoi grincer des dents.

Dernier train pour Busan version américaine : tout ce qu’on sait sur le remake

Produit par New Line Cinema et la société de production du génie de l’horreur James Wan (Conjuring, Insidious, Saw) Atomic Monster Productions, ce remake s’intitulera The Last Train to New York.

Et si l’on émet quelques réserves sur la nécessité de refaire en entier un film qui flirtait déjà avec la perfection filmique, on lâche un peu notre garde en apprenant que c’est Timo Tjahjanto, le réalisateur indonésien derrière May the Devil Take You, qui tiendra la caméra.

Distribué par la Warner, ce nouveau film sortira aux États-Unis le 21 avril 2023 et pourra ainsi se confronter avec la fiction originale de Yeon Sang-Ho, dont on aimerait bien savoir ce qu’il pense de ce projet.

Pour l’heure, le réalisateur coréen est sans doute bien trop occuper à étendre l’univers de son film désormais culte — il a récemment réalisé la suite titrée Peninsula ainsi que le prequel d’animation Seoul Station, et travaille désormais à un 3e volet — et on est d’ailleurs impatiente de découvrir ce que le maestro du film de genre a dans ses tuyaux.

Pour l’heure, il n’y a encore aucune information concernant le casting du remake de Dernier train pour Busan, mais cela ne devrait pas tarder.

En attendant, vous pouvez bien entendu (re)voir le film original sur Amazon Prime Video.

Voir Dernier train pour Busan sur Amazon Prime Video

