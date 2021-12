Un kit pour faire des makis soi-même, l’idée cadeau cool pour les fans de sauce soja

Voici une idée de cadeau chouette pour les adeptes des soirées sushis : un kit pour réaliser ses propres makis !

Soupe miso, california rolls et brochettes de poulet : dans la vie, il y en a pour qui manger des sushis est une tradition, un rituel du dimanche ou des journées déprimantes ! Si vous avez des proches pour qui manger avec des baguettes est une seconde nature, on a trouvé le cadeau idéal.

Team sauce sucrée ou salée, c’est pareil : ce kit pour faire des makis maison va faire leur bonheur.

Découvrez le kit à makis, 32,95€

Des makis qui tiennent la route

La cuisine japonaise est un art qui peut paraître impossible à maîtriser, et pourtant ! Enrouler du saumon dans du riz gluant et de l’algue n’est pas inné, certes, mais pas insurmontable. Ce kit en bois permet de faire des makis chez soi sans qu’ils finissent ratatinés.

Ce kit est conçu en trois parties : un moule à charnière, un pressoir et un poussoir. Pour réaliser des makis, il faut tout d’abord mettre du riz dans le moule, puis le tasser grâce au pressoir et installer la garniture. Pour finir, il suffit de pousser le tout grâce au poussoir et c’est prêt !

Un kit pour cuisiner des makis, c’est pour qui ?

Si vous cherchiez un moyen d’éviter à votre meilleure amie de se ruiner en livraison ou une idée pour faire plaisir à un cousin amoureux de la culture nippone, ce kit a des chances de se retrouver dans votre panier de Noël !

