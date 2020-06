Les trouvailles du déconfinement pour commencer la semaine #12

"La pitié réservée aux femmes célibataires pourrait bien dissimuler la tentative de conjurer la menace qu'elles représentent.

En témoigne le cliché de la "fille à chat", dont le félin est censé combler les manques affectifs. (...) Or le chat est l'"esprit familier" - que l'on appelle aussi tout simplement "le familier" - attitré d'une sorcière, une entité surnaturelle qui l'assiste dans sa pratique de la magie et avec lequel elle peut parfois échanger son apparence." (pp56-57)



"Certaines photos de l'intellectuelle Susan Sontag (1933-2004) la montrent avec une grande mèche blanche au milieu de ses cheveux noirs. Cette mèche est le signe d'un albinisme partiel. Sophie Fontanel, qui en est également atteinte, raconte qu'en Bourgogne, en 1460, une femme du nom de Yolande fut brûlée comme sorcière : en lui rasant le crâne, on y avait trouvé une tâche de dépigmentation liée à cet albinisme, qui était apparue comme la marque du Diable. Il y a peu, j'ai revu une de ces photos de Susan Sontag. Je me suis aperçue que je la trouvais belle, alors que, il y a vingt-cinq ans, elle me semblait avoir quelque chose d'un peu dur, dérangeant. A l'époque, même si je ne me l'étais pas formulé clairement, elle me rappelait la hideuse et terrifiante Cruella dans Les 101 dalmatiens de Walt Disney. Le simple fait d'en avoir pris conscience a fait se volatiliser l'ombre de la sorcière maléfique qui parasitait ma perception de cette femme et de toutes celles qui lui ressemblent.) (pp40-41)



(Mona Chollet, Sorcières, la puissance invaincue des femmes)