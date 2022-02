Tom Holland balance : un Spider-Man portait un faux bouli rebondi sous son costume moulant

Dans le dernier film des aventures de l’homme-araignée, Spider-Man : No Way Home, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland se réunissent. Et ce dernier vient de révéler que l’un d’entre eux portait un faux cul sous son costume…

Dans son troisième opus des aventures du tisseur, Tom Holland n’a pas été le seul à reprendre le rôle de Peter Parker. Sans trop en dévoiler, le nouveau long métrage de Jon Watts Spider-Man : No Way Home sorti en France le 15 décembre 2021 explore les méandres du multivers et réunit les différents interprètes du super-héros : le petit-ami de Zendaya donc, mais aussi Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais l’un d’entre eux ne remplissait pas suffisamment le costume moulant d’homme-araignée, apparemment…

Forcément, cela rajoute de l’huile sur le feu des comparaisons. Alors que la Toile s’agite encore autour du film des mois après sa sortie, Tom Holland vient de raconter une amusante anecdote à propos de prothèses de popotin nécessaire pour l’un d’entre eux, et non les autres…

Quand un mème s’incarne dans la vraie vie. © Capture d’écran Instagram de Tom Holland.

Qui de Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland avait un faux cul dans son costume de Spider-Man ?

Dans une interview donnée sur le plateau du Late Night with Seth Meyers publiée le 22 février 2022 sur YouTube, Tom Holland a ainsi simplement éludé :

« Je ne vais pas vous dire qui, mais l’un de nous a un faux cul dans son costume. […] Vous pouvez le découvrir par vous-mêmes. Je me souviens d’avoir été sur le plateau de tournage et me dire ‘Wow! Oh, attendez une minute, maintenant, ce n’est pas réel.’»

Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, trois frères pas gâtés pareil par la nature

Qui de Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland est donc un imposteur de postérieur ? Le plus jeune des trois ne dira rien pour le moment, puisqu’il refuse de trahir ceux qu’il considère désormais comme des grands frères :

« Quand tu as 19 ans et que quelqu’un te donne cette opportunité [jouer le rôle de Spider-Man] et que ta vie change, il est assez difficile de comprendre comment s’y retrouver. Donc, avoir presque comme deux frères aînés qui avaient vécu ça avant moi et pouvoir partager cette expérience avec eux était incroyable. »

Toujours est-il qu’une harassante enquête de 30 secondes sur Twitter m’amène à formuler l’hypothèse que Tobey Maguire porte sûrement des fesses rembourrées. Et vous, quels sont vos pronostics ?

À lire aussi : Spider-Man dans Euphoria ? Les acteurs de la série réagissent à cette idée folle

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram de Tom Holland.