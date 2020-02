Il inonde son appartement avec des perles d’eau, le TikTok qui tourne mal

Depuis quelques jours se déroule sur Internet le récit des péripéties d’une star de TikTok, qui me font mourir de rire.

Tu l’as sans doute toi aussi vu passer sans trop comprendre de quoi il s’agissait. Voici donc le grand récap des aventures « Cyril Schreiner vs. les perles d’eau » !

L’idée de génie de Cyril Schreiner : des perles d’eau et une baignoire

Tout a commencé quand Cyril, une star de TikTok aux 2,5 millions d’abonnés, s’est muni de petites perles gonflant au contact de l’eau pour réaliser une vidéo marrante.

L’objectif de base était de remplir une baignoire desdites perles d’eau pour la vidéo en question.

Sauf que tout ne s’est pas exactement passé comme prévu. Parce que Cyril en a versé 5 paquets, et que les perles d’eau, ça gonfle BEAUCOUP.

Croyant pouvoir s’en débarrasser en les faisant disparaître par le siphon de sa baignoire (il précise qu’elles sont biodégradables), les perles ont en fait envahi ses tuyaux, bouchant de ses toilettes à son lavabo.

J’ai voulu tester une expérience, elle a foiré regardez la fin… j’ai besoin d’aide svp ! SVP pic.twitter.com/qzfczqm92Q — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 23, 2020

La panique dans sa voix m’a littéralement achevée, je trouve cette situation hilarante, d’autant plus qu’elle partait à la base d’un simple projet de vidéo TikTok.

Une idée de vidéo TikTok qui tourne mal

Vu l’engouement suscité par cette première vidéo, Cyril a régulièrement posté sur ses différents réseaux sociaux des updates concernant l’état de sa maison.

Et autant te dire que ça a l’air compliqué !

Voilà la partie 3 😭 ptn la voisine a débarqué, j’ai parlé chinois 😭 pic.twitter.com/nmTQ8TOUVb — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 26, 2020

Si l’histoire est drôle, il est tout de même fort probable qu’elle soit mise en scène par le tiktokeur : chaque nouvelle étape va un peu plus loin, et tout me paraît de plus en plus suspicieux.

Cyril vient d’ailleurs tout juste de partager dans sa story la photo d’une « lettre de la mairie » informant les habitants qu’une plainte aurait été déposée à la gendarmerie.

…Lettre qui contient plusieurs fautes et formulations trop hasardeuses pour provenir d’un arrêté municipal. ON ME LA FAIT PAS À MOI !

REGARDEZ ON A TOUS REÇU ÇA DE LA MAIRIE 😭😭😭 pic.twitter.com/a2GHU8Ta0E — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 28, 2020

Malgré tout, je trouve toute cette histoire très marrante, et s’il a finalement trouvé un moyen de gagner en visibilité, tant mieux pour lui !

Est-ce que tu as suivi toute cette histoire de perles d’eau ?

À lire aussi : Doja Cat fait la danse du challenge TikTok dans son clip de « Say So »