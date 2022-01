TikTok a créé un groupe de pop, on est bel et bien dans le futur

The Future X ? Non, ce n’est pas un nouveau collectif de superhéros, mais un groupe de pop qui a vu le jour grâce à TikTok et au manager des Spice Girls.

Avant, il y avait NSYNC et One Direction. Les années 2020 nous apportent le premier groupe de pop formé avec TikTok : The Future X. Pas le meilleur nom, certes, mais des looks plutôt cool.

C’est Simon Fuller, le manager des Spice Girls, qui est à la tête de ce nouveau projet : former un groupe grâce à des tiktokeurs et des tiktokeuses. Le groupe se compose de trois chanteurs et chanteuses ainsi que de quatre danseurs et danseuses. Ils se sont tous installés ensemble dans une villa à Malibu et vivent la vie d’artiste.

Les membres découverts grâce à un hashtag

Terminée, l’époque où les jeunes artistes devaient aller auditionner à la télé et subir la pression d’un jury pas toujours tendre dans des émissions telles que X Factor ou American Idol.

Pour la formation du groupe The Futur X, les auditions se sont passées sur TikTok à travers le hashtag #NextInMusic. La création de ce groupe est donc une collaboration entre Simon Fuller et la plateforme TikTok.

Les sept membres du crew, à savoir Angie Green, Maci Wood, Luke Brown, Sasha Marie, Tray Taylor, Jayna Hughes et Drew Venegas sont maintenant prêts à commencer l’aventure.

Entre deux TikToks sur leur profil officiel, le groupe enregistre déjà des morceaux et se prépare pour partir en tourné avec un autre groupe : Now United. On peut entendre un extrait d’une de leurs chansons dans cette vidéo où ils sont présentés.

Le manager-star Simon Fuller a déclaré au magazine Paper :

« The Future X combine tout les éléments composant les jeunes artistes d’aujourd’hui : l’authenticité, la confiance en soi, l’empouvoirement, et un équilibre unique entre des danseurs extraordinaires et des chanteurs iconiques. »

Beaucoup de moyens semblent être déployés pour propulser ce groupe au top et rendre The Future X incontournable. Le talent sera-t-il au rendez-vous ? À voir.

Crédit photo : TikTok de The Future X

