Tablettes graphiques, dessin et changement de parcours : rencontre avec Lauren Villers alias She’s Angry

Lauren Villers, plus connue sous le pseudonyme de « She’s Angry » sur Instagram, s’est confiée à Madmoizelle sur la manière dont l’acquisition d’une tablette a changé sa manière de travailler.

Faire de sa passion son métier est une décision difficile à prendre. C’est comme se jeter dans le vide sans réellement savoir comment retomber sur ses pieds. C’est pourtant le choix de Lauren Villers, anciennement directrice artistique, aujourd’hui illustratrice professionnelle.

À 31 ans, Lauren Villers a d’abord suivi une année préparatoire aux Beaux Arts avant d’étudier trois ans en communication visuelle. Après avoir commencé sa vie professionnelle en tant que directrice artistique pour des agences, elle a décidé il y a quelques années de changer de voie et de se lancer à son compte comme illustratrice.

Interview de l’illustratrice Lauren Villers, créatrice du compte Instagram @sheisangry

Illustration de Lauren Villers, alias She’s Angry

Madmoizelle. Quand avez-vous su que vous vous destiniez à une carrière créative d’illustratrice professionnelle ?

Lauren Villers. L’histoire de cette décision est un peu particulière. J’étais au Bataclan lors des attentats du 13 novembre. Je m’en suis sortie avec une blessure à la cheville et un syndrome de stress post-traumatique chronique.

Évidemment, j’étais dans l’incapacité de travailler. Je ne pouvais pas reprendre mon activité traditionnelle, car je n’avais plus d’inspiration. J’étais dans le flou. Psychologiquement et physiquement, c’était très difficile de m’en remettre.

Ce qui m’a sauvé, c’est d’avoir continué à dessiner. Je n’avais pas de pression, pas de patron, pas de retours, pas d’éléments compliqués à gérer pour moi. Finalement, avec la liberté que j’ai pu prendre à ce moment-là, je me suis dit : « Ok, ça fonctionne, ça ne me stresse pas, je n’ai pas mille questions à me poser. Je fais ce que j’ai envie de faire, et les gens achètent ce que je fais. La pression n’est plus la même. C’est mon truc à moi ».

En plus, ça me permet de varier les styles et les projets. C’est vraiment par le fruit du hasard que c’est devenu mon métier. Avec du recul, je me rends compte que, sans le savoir, c’est ce que j’ai toujours voulu faire.

Même si c’est tragique, je ne vois pas que du négatif dans ce qui m’est arrivé. J’y ai gagné de la liberté. Parfois, il y a des événements dans la vie qui nous obligent à changer de cap par obligation. Mais finalement, cela permet de se renouveler et il est possible d’y voir du positif. Ça nous apprend ce que nous voulons réellement faire ou non, ce dont nous avons profondément besoin. Aujourd’hui, la liberté que j’ai avec mon travail est incroyable.

Illustration de Lauren Villers, alias She’s Angry

Avez-vous appris le dessin directement sur tablette graphique, ou vous êtes-vous initiée via un autre outil ?

J’ai appris à dessiner sur ordinateur, donc en digital, en vectoriel, à l’école. À l’époque, je ne dessinais jamais sur tablette graphique. Peu après avoir commencé à dessiner pour mon compte Instagram @sheisangry, j’ai retrouvé une tablette qui trainait chez moi qui m’avait été offerte.

C’est un outil que je n’avais jamais utilisé, et pour être tout à fait honnête, j’avais la flemme de m’y mettre et de devoir apprendre quelque chose de nouveau. Je pensais que ça allait être laborieux. En réalité, c’est très facile d’utilisation et cela permet de créer du contenu rapidement et facilement, parfait par exemple pour les réseaux sociaux.

Avec du recul, je me dis que c’est bizarre. J’ai fait quatre ans d’études artistiques et ce, sans avoir vraiment entendu parler des tablettes graphiques. Peut-être qu’aujourd’hui, les tablettes sont plus démocratisées auprès des étudiants, mais ce n’était pas mon cas.

Cette tablette m’avait été offerte à Noël car mes proches savent que j’aime dessiner. Mais je ne m’y étais jamais mise sérieusement, car je me disais que c’était trop compliqué pour moi, comme les personnes âgées qui refusent d’avoir un smartphone. Finalement, cet a priori était une erreur. Le dessin sur tablette m’a séduit par sa simplicité.

De plus, utiliser une tablette graphique ouvre les portes de l’imagination et de la liberté. En un clic, il est possible de changer de couleur, de pinceau, de créer tout ce qui est possible et imaginable très facilement. Tout est modifiable et corrigible. C’est l’outil parfait pour créer du contenu rapidement, régulièrement, de façon efficace.

Est-ce que dessiner sur tablette graphique est votre manière de créer préférée ?

Je ne dirais pas que je préfère dessiner sur tablette. Toutes les techniques de dessin sont très différentes les unes des autres, comme le dessin à la main. Mais elles se complètent.

Ce qui me plait vraiment avec la tablette graphique, c’est la possibilité d’adaptation qu’elle donne. Dans le monde dans lequel on vit, il faut une grande rapidité de production. La tablette permet d’être 100 % « caméléon ».

En quoi le dessin à la main et le dessin sur tablette graphique sont complémentaires ?

Souvent, je dessine à la main en premier lieu, pour visualiser et concrétiser rapidement ce que j’ai en tête. Ensuite, soit je redessine sur tablette le croquis, soit je le scanne pour ensuite le modifier sur ma tablette. Le mélange des styles, je trouve ça génial. Par exemple, certains mêlent le dessin et la peinture. Moi, je mélange le physique et le digital.

Cela dépend des profils, mais personnellement, j’ai besoin de faire plein de choses différentes. Je fais de la photo, de la peinture, j’ai aussi eu une grosse période broderie. J’aime voir le dessin sur tablette graphique comme une corde supplémentaire à mon arc.

Avez-vous un conseil à donner à une illustratrice ou un illustrateur qui hésite à acquérir une tablette graphique ?

Il ne faut pas se dire, comme moi, que c’est un nouvel apprentissage contraignant. Finalement, l’initiation est très intuitive. Il faut vraiment l’aborder comme une technique artistique à rajouter dans son répertoire, comme pourrait l’être la sérigraphie ou encore la peinture. Il ne faut pas diaboliser la tablette graphique. Les techniques rendues possibles grâce à cette technologie sont si variées qu’il n’y a pas de raisons de ne pas s’y mettre.

Illustration de Lauren Villers, alias She’s Angry

La tablette change le rapport au dessin

Vous l’aurez compris, utiliser une tablette numérique change le rapport au dessin, et pas besoin d’avoir fait les Beaux Arts pour s’en rendre compte. Les mots de Lauren Villers sont assez révélateurs et en phase avec l’air du temps.

Une tablette numérique permet d’aller vite, c’est un fait. Elle permet une vitesse de production incomparable avec celle du dessin sur tout autre support. Et dans l’écosystème dans lequel évolue l’illustratrice, cela a son importance. Mettre à disposition des livrables de manière instantanée est un sacré avantage, surtout quand ceux-là traitent de l’actualité.

Dans le cas où vous ne seriez pas dessinateur professionnel, posséder une tablette numérique vous permet d’avoir un aperçu rapide de ce que vous pouvez imaginer et le reprendre à l’infini sans effort.

