Notre table ronde gratuite sur le féminisme positif, ce 8 mars à Paris !

Tu es à Paris le 8 mars et tu veux causer féminisme ? Rejoins madmoiZelle pour une rencontre exceptionnelle animée par Mymy, en présence d'Esther Reporter et de Marie des Internettes !

Un féminisme positif dans les médias, c’est possible ?

Tu retrouveras à nos côtés Esther Reporter , que tu as pu lire sur madmoiZelle et qui fait un récap chaque mois des Bonnes nouvelles du féminisme sur YouTube.

Voilà pourquoi notre table-ronde se concentrera sur cet aspect : un féminisme positif dans les médias, c’est possible ?

Et sans vouloir te spoiler, on va avoir des choses à dire.

Nous, on zappe le goûter pour échanger autour d’un sujet qui nous tient à cœur : la place du féminisme dans les médias !

Marie

Quand Marie ne jongle pas entre les box madmoiZelle, elle t'invite à chanter (faux et fort) aux Grosse Teuf, à te marrer aux One mad show et à t'émerveiller aux CinémadZ. Fière Poufsouffle, elle est incollable sur les actus de Daniel Radcliffe grâce à sa Google Alert quotidienne (à 18h).



