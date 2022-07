Sur Instagram, Judith Chemla révèle son visage tuméfié et accuse son ex-compagnon de violences et de harcèlement

C’est sur la toile que l’actrice Judith Chemla a confié, le 4 juillet 2022, avoir été victime de violences de la part de son ex-compagnon, le réalisateur Yohan Manca. Ce dernier, condamné pour ces faits à une peine de huit mois de prison avec sursis, continuerait pourtant de la harceler.

Il y a un an, elle faisait partie des grandes absentes du festival de Cannes. L’actrice Judith Chemla était pourtant à l’affiche du film Mes frères et moi, sélectionné dans la catégorie Un certain regard, et réalisé par son compagnon d’alors, Yohan Manca. Le 4 juillet 2021, elle déposait plainte contre ce dernier pour un acte de violences conjugales.

Dans le média Variety, qui avait révélé l’affaire à l’époque, une source proche de l’actrice et du réalisateur avait confié que Yohan Manca aurait envoyé un téléphone portable au visage de sa compagne lors d’une violente dispute, le 3 juillet 2021, à proximité du Théâtre du Rond-Point.

Un an plus tard donc, le 3 juillet 2022, Judith Chemla décide de publier sur son compte Instagram trois photos de son visage tuméfié accompagné d’un long texte détaillant les violences qu’elle aurait subies. Elle accuse également Yohan Manca, ex-conjoint et père de sa fille, sans jamais citer son nom, de continuer à la nuire et à « faire pression » sur elle :

« Il y a un an, j’ai regardé mon visage dans la glace et j’ai su que je ne pourrai plus me voiler la face. Il devrait avoir honte et se faire discret, rechercher vraiment à être pardonné. »

Yohann Manca condamné à 8 mois de prison avec sursis pour ces faits

Pour ces faits, Yohan Manca aurait été condamné, le 12 mai dernier, à 8 mois de prison avec sursis.

Et pourtant, la lecture du post Instagram indique que cela ne l’empêcherait pas de continuer à harceler son ex-compagne. L’actrice, actuellement au cinéma dans le film Les goûts et les couleurs et à la rentrée dans le biopic sur Simone Veil (Simone, le voyage du siècle), dit « être à bout » et décrit une spirale infernale de laquelle elle n’arrive pas à s’échapper :

« J’ai tant de preuves qu’il continue d’essayer de me nuire. (…) Retourner au commissariat une troisième fois ? Déposer une troisième plainte en un an ? Être dans le milieu du cinéma, et avoir l’épée de Damoclès de huit mois de prison avec sursis… Ça ne suffit pas ? Je n’en peux plus. J’exige d’avoir la paix. C’est plus clair comme ça ? »

Madmoizelle apporte tout son soutien à l’actrice et espère que la paix lui sera rendue au plus vite.

