Marine et son look chic et coloré — Street Style

Cette semaine, Marine te parle de son style haut en couleurs, qui ne l’a pourtant pas toujours été !

Marine et sa passion pour les couleurs franches

Marine, c’est la personne qui, au milieu d’une foule hivernale grisâtre, fait contraste en rose fuchsia ou jaune fluo !

Elle discute avec Cassandre de sa façon d’associer les pièces entre elles, des challenges mode qu’elle aime se donner au quotidien, et plus encore.

Suis Marine sur ses réseaux :

Abonne-toi à Let it Glow !

Pour ne rien manquer des futures vidéos de Let it Glow, abonne-toi et mets la cloche !