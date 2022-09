Si vous faisiez partie d’un roman de fantasy, quel serait votre don surnaturel ?

Imaginez apprendre, du jour au lendemain, que votre famille ne vous a pas seulement transmise des gènes, mais également des pouvoirs surnaturels qui vous permettent, entre autres de voyager dans le temps. Avouez que c’est largement plus excitant qu’une tache de naissance mal placée ou qu’une scoliose !

Eh bien, figurez-vous que c’est ce qui arrive à Joan, l’héroïne du roman Seul un monstre… écrit par Vanessa Len. L’adolescente vivait tranquillement sa vie, entre son boulot d’été et son coup de foudre pour l’un de ses collègues, lorsqu’à la suite d’un accident, elle se rend compte qu’elle possède un don et que toute sa famille maternelle en est également dotée. Le problème ? Tous ses proches ont soigneusement pris la décision, il y a de cela des années, de lui cacher que, tout comme eux, elle était un monstre.

Découvrir les premières pages de l’aventure de Joan dans Seul un monstre…

C’est donc à 17 ans que Joan découvre qu’elle est un monstre mais que sa famille n’est pas la seule à détenir de tels pouvoirs. Il en existe douze rien qu’en Angleterre. Chacune possède une spécificité. L’adolescente appartient au clan des Hunt, dont la particularité est de pouvoir déplacer des objets dans le temps. Pourquoi utiliser le terme de monstre ? Parce que, pour voyager d’une époque à une autre, ces créatures doivent prendre du temps de vie aux humains.

— Le temps en question est prélevé à la fin de leur vie, expliqua-t-il. Qu’on leur prenne une année, et ils mourront un an plus tôt qu’ils ne l’auraient dû.

Elle serra les dents en sentant le retour de cette conviction d’immoralité qui lui donnait la nausée.

— Bien sûr, ce n’est pas sans risque, poursuivit le jeune Oliver. Savoir combien de temps chaque individu a encore à vivre est impossible. Si tu essaies d’en prendre plus qu’il ne lui en reste, ta source s’écroulera raide morte, juste devant tes yeux.

Aaron Olivier dans Seul un monstre…