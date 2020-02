Comment j’ai intégré les sextoys dans ma vie de couple

En partenariat avec espaceplaisir (notre Manifeste)

Mon mec et moi, ça fait bientôt 4 ans qu’on est en couple.

Je n’avais pas eu d’autre expérience avant lui, donc notre rencontre a marqué le début de nos vies sexuelles respectives, ce qui fait que nous avons tout découvert ensemble.

Et ça inclut aussi l’usage de sextoys !

Le sextoy pour pallier la distance dans le couple

Même si j’utilisais des vibros un peu cheap par ci par là avant de le rencontrer, c’est lui qui m’a offert mon premier « vrai » sextoy, alors que l’on s’apprêtait à vivre à distance pendant un peu plus d’un an.

J’ai trouvé l’idée sympa, d’autant plus qu’il a eu la délicatesse de me laisser le choisir.

« Après tout, c’est toi qui vas l’utiliser. »

Pas faux !

C’est donc vers un rabbit rose plutôt simple mais très joli que je me suis tournée, du même style que celui ci-dessous.

Stimulateur Rabbit Lover Eden, CalExotics, 38,90€

J’avais l’impression d’avoir une nouvelle Barbie, j’étais ravie !

Avec ses 8 fréquences de vibrations et un mode « boost », ce nouveau jouet m’a permis de découvrir les joies du sextoy haut de gamme, et j’étais encore plus heureuse du fait que le cadeau vienne de mon mec.

Les débuts du sextoy en couple grâce à l’anneau vibrant

Et puis un jour que je traînais sur un loveshop en ligne, j’ai découvert l’existence des anneaux vibrants.

Ce type de sextoy étant relativement accessible par rapport aux aspirateurs à clito par exemple, j’ai décidé d’en commander un sur un coup de tête. Comme disait Socrate : YOLO !

Je l’ai donc fièrement brandi lors d’un rapport avec mon mec quelques jours plus tard, et nous nous sommes empressés de tester la chose qui nous était inconnue à tous les deux.

Avec un peu de lubrifiant, l’anneau a glissé sans effort jusqu’à la base de son pénis, et il m’a suffi d’enclencher le bouton placé sur le haut du sextoy pour qu’il se mette à vibrer.

Cette partie entrant en contact direct avec mon clitoris pendant la pénétration, j’ai vite été satisfaite de ce premier essai qui décuplait le plaisir que je ressentais habituellement.

Mon mec, quant à lui, avait l’air de trouver l’expérience tout aussi agréable, même s’il avait d’abord été surpris par la sensation de vibration.

Nous avons rapidement joui tous les deux, ce qui est d’habitude assez rare pour moi par simple pénétration, puis s’est ensuivi un moment mi-drôle mi-paniquant quand nous avons tenté d’éteindre le cockring… qui continuait de vibrer frénétiquement.

Rien de très grave en soi, mis à part que, le lubrifiant ayant un peu séché, retirer l’anneau était un poil ardu.

Après avoir enfoncé le bouton comme si ma vie en dépendait, le cockring a fini par cesser de vibrer… pour ne plus jamais pouvoir être allumé.

Bon, ça m’apprendra à acheter des sextoys cheap. Je suis sûre que tu n’auras pas ce souci avec le modèle ci-dessous !

Anneau vibrant, Satisfyer Rings, 29,90€

En tout cas, cette première expérience nous a convaincu tous les deux : il fallait qu’on intègre plus souvent des sextoys dans notre sexualité !

Le sextoy, un bon moyen de pimenter sa vie de couple

C’est comme ça que nous avons commencé, d’abord ponctuellement puis de plus en plus régulièrement, à utiliser des sextoys ensemble.

Comme notre anneau vibrant était mort et que nous avons mis plusieurs mois avant d’en racheter un, nous avons trouvé d’autres alternatives, et notamment le fameux rabbit qu’il m’avait offert.

Assez intuitivement, il s’en servait pour stimuler mon clitoris afin d’intensifier mon plaisir, mais j’ai rapidement pris l’initiative de lui en faire profiter à son tour.

Lui qui avait aimé les sensations procurées par l’anneau vibrant, il n’y avait pas de raison que ces vibrations-là ne lui plaisent pas !

J’ai donc commencé à caresser son pénis avec le sextoy, à le presser contre ses testicules, puis encore plus bas, au niveau de sa prostate.

Comme il m’a fait comprendre qu’il n’était pas prêt à être pénétré, je n’ai pas cherché à aller plus loin, mais ses gémissements ne laissaient pas de place au doute : il kiffait ce qui se passait !

Et en toute honnêteté, j’ai trouvé ça très chouette de le voir prendre son pied à ce point-là alors qu’il ne me pénétrait même pas. C’était finalement bien plus excitant pour moi alors que c’était lui qui profitait des vibrations !

Depuis ça, il nous arrive assez fréquemment de sortir un sextoy quand nous entamons une partie de sexe, que ce soit le cockring ou le rabbit, selon l’humeur.

Finalement, ça nous permet de varier un peu de nos pratiques habituelles, et même de se passer de pénétration, tout en s’éclatant l’un comme l’autre !

Je pense même investir prochainement dans un nouveau sextoy à utiliser à deux, pourquoi pas un œuf vibrant connecté ?

Œuf vibrant connecté, Lovense, 119€

Si à ton tour tu souhaites te lancer dans la grande aventure des sextoys en couple, je te conseille l’un des coffrets proposés par espaceplaisir qui permet des pratiques variées à un prix très abordable selon moi.

La Saint Valentin approche, ça peut être une bonne occasion !

Coffret sextoys pour couple, espaceplaisir, 54,90€

Partage en commentaire tes expériences de sextoy en couple, je serais ravie de savoir comment tu t’y es mise si c’est ton cas également !

