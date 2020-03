Le Service Civique veut s’améliorer : viens donner ton avis !

Jusqu’au 10 mars, le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse organise une grande consultation citoyenne sur le Service Civique, à l’occasion des 10 ans de sa création.

Le but ? Impliquer les citoyens et citoyennes qui peuvent faire des propositions et voter, afin de faire évoluer et améliorer le Service Civique de demain.

Pour participer, rends-toi sur le site consultation.service-civique.gouv.fr avant ce 10 mars 2020.

Un Service Civique c’est quoi ?

Le service civique, c’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert à toutes les personnes de 16 à 25 ans.

Il peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (les mairies et les régions par exemple) ou d’établissements publics.

Et ça existe dans plein de domaines, en France ou à l’étranger ! Culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, santé, sport…

Le Service Civique est indemnisé 580€ par mois, quelle que soit ta mission, pour une durée de 24h ou plus par semaine.

Tu n’es pas obligée de faire ou d’avoir fait des études pour postuler à un Service Civique. Tu peux aussi interrompre tes études à l’occasion d’une année de césure pour en faire un.

Une grande consultation citoyenne pour le Service Civique de demain

Tu peux désormais t’impliquer dans l’amélioration du Service Civique en émettant des propositions et en argumentant et votant sur les propositions existantes.

De nombreuses propositions pour le futur du @ServiceCivique

ont déjà été déposées ! Qu'attendez-vous pour rédiger les vôtres et/ou soutenir celles déjà publiées ? 🙌https://t.co/SDjVmINpQL#10AnsAuServicedeTous https://t.co/tMBS21LKSt — Service Civique (@ServiceCivique) March 3, 2020

Les mesures concernent plusieurs domaines dont la mixité sociale, l’intégration du Service Civique dans le parcours des 16-25 ans ou encore la valorisation dans son parcours futur.

Parmi les propositions existantes : faire des missions de 24h la norme plutôt que l’exception, favoriser les démarches des volontaires étrangers, ou encore… instaurer un Service Civique pour les retraités !

Pourquoi faire un Service Civique ?

Cette expérience peut te permettre de mûrir un projet professionnel ou simplement de découvrir et d’acquérir des compétences dans un nouveau domaine ! Tu pourras ensuite le valoriser dans ta vie professionnelle future.

Mon amie Fanny a par exemple réalisé un Service Civique à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de sa ville et est ressortie grandie de cette expérience. Avec, en prime, une admission dans un Master duquel elle avait été refusée à la rentrée précédente.

« Ça m’a aidée pour savoir ce que je voulais vraiment faire dans ma vie, si la voie vers laquelle je me dirigeais me correspondait vraiment et si ça pourrait m’épanouir. Ça m’a permis d’être vraiment actrice et plus passive comme je l’étais en cours à la fac. »

Le Service Civique est cependant perfectible et c’est bien pour ça qu’il peut être utile de répondre à cette consultation avant le 10 mars 2020 !

Et toi, as-tu déjà fait un Service Civique ou envisages-tu d’en faire un ? Viens me raconter ton expérience dans les commentaires !

