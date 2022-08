Qu’est-ce que le vabbing, cette technique de parfumage insolite qui ferait tomber les mecs comme des mouches ?

La dernière tendance TikTok consiste à remplacer son parfum habituel par quelques gouttes de sécrétions vaginales. Mais dans quel but ? On vous dit tout sur le vabbing.

Depuis quelques semaines, une technique de parfumage peu banale fait le buzz sur TikTok : le vabbing. Cette tendance, dont le nom est issu de la contraction des mots anglais « vagina » et « dabbing » (qui signifient « vagin » et « tamponner » en français, ndlr), consiste à troquer son eau de toilette ou son eau de Cologne habituelle contre un jus totalement inédit et garanti 100% d’origine naturelle : ses sécrétions vaginales. Mais pour quelle raison ? Fermez la bouche, on vous explique.

Les sécrétions vaginales peuvent-elles aider à trouver l’âme soeur ?

Bye-bye N°5, La Vie Est Belle et J’adore, la dernière fragrance à la mode ne se trouve pas dans un flacon mais bien dans le fond de sa culotte ! La tiktokeuse Jewlieah est l’une des premières à avoir popularisé cette technique sur le réseau social chinois, dans une vidéo qui comptabilise aujourd’hui plus de quatre millions de vues.

Après avoir appliqué quelques gouttes de sécrétions vaginales derrière l’oreille et sur son poignet, la jeune femme a été surprise de recevoir beaucoup d’attention de la part de la gent masculine. Elle a ensuite réitéré l’expérience plusieurs fois, toujours avec succès grâce, selon elle, aux phéromones que les liquides corporels diffuseraient. De là à dire que le vabbing serait la réponse (d’une heure comme d’une vie) au célibat d’un grand nombre de femmes, il n’y a qu’un pas.

Mais qu’en dit la science ? Dans une interview accordée au magazine Allure, la dermatologue Rosemarie Ingleton se montre plus réservée :

Il y a peu de preuves scientifiques pour soutenir que les phéromones fonctionnent pour l’attraction humaine comme elles le font pour certains animaux, et le « vabbing » en tant que pratique n’a pas vraiment été étudié.

Même son de cloche chez Euronews, à qui Erik Janssen, chercheur au département de neurosciences de l’Université Catholique de Louvain, a récemment confié :

Personnellement, je ne trouve pas de base pour donner au vabbing une sorte d’approbation scientifique.

Que cette technique soit scientifiquement prouvée ou non, elle est parfaitement inoffensive pour la santé (même si pas toujours inodore), alors si vous voulez tester les prétendus pouvoirs magiques du vabbing (et partager vos odeurs corporelles avec des gens qui ne l’auront pas forcément demandé, il faut quand même le préciser) n’oubliez pas de vous laver les mains avant et après le prélèvement. Et évidemment, en cas d’IST connue, gardez plutôt vos mimines dans vos poches.

Crédit photo image de Une : Valeria Boltneva sur Pexels