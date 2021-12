Pourquoi nous devons soutenir les travailleurs et travailleuses du sexe, ce 17 décembre en particulier

Depuis 2003, le 17 décembre est un symbole pour les personnes travailleuses du sexe permettant de rendre hommage aux victimes de violences putophobes. Une journée importante pour rappeler que la question du travail du sexe est aussi un enjeu de droits humains.

Elles sont souvent mises de côté, à part, quand on aborde la question des violences sexistes et sexuelles. Pourtant les violences dont sont victimes les personnes travailleuses du sexe (TDS) sont réelles et sont tout autant le résultat d’une société misogyne, raciste et transphobe, qui perpétue des violences à l’égard des femmes et des minorités.

Ces violences, ce sont des agressions, des viols, parfois des meurtres. « Les féminicides visant des TDS sont parfois banalisés, comme s’ils faisaient partie des “risques du métier”, comme si les travailleuses du sexe n’étaient pas des femmes, mais seulement des “putes” » dénonçaient plusieurs associations belges en septembre dernier, après le meurtre d’une femme travailleuse du sexe à son domicile.

Un propos qui fait écho aux paroles de l’activiste Giovanna Rincon, directrice de l’association Acceptess-T, après le meurtre de Vanesa Campos en 2018 :

« Quand on est travailleuse du sexe, on est censée se protéger soi-même des meurtres et des viols. On ne remet pas en question les agresseurs, le système qui nous précarise, la société qui nous exclut, on préfère faire porter la responsabilité aux victimes. »

Ces violences, aussi terribles soient-elles, sont souvent reléguées à la case faits-divers, et ne recueillent que peu d’écho et de marque de solidarité, y compris dans les milieux féministes.

C’est pour se souvenir d’elles et d’eux que la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux travailleurs du sexe a été instaurée et a lieu chaque 17 décembre.

L’origine du 17 décembre

C’est notamment la réalisatrice féministe et performeuse américaine Annie Sprinkle qui a initié cette journée d’hommage aux travailleuses et travailleurs du sexe en 2003, afin d’attirer l’attention sur les violences et les crimes de haine dont ces personnes sont victimes partout dans le monde.

En 2003, le 17 décembre, elle et plusieurs activistes, dont les fondatrices de l’organisation Sex Workers Outreach Project USA Robyn New et Stacey Swimme, se réunissent à San Francisco pour honorer la mémoire des victimes de Gary Ridgeway, un tueur en série connu sous le nom du Tueur de la rivière verte, qui venait d’être condamné par la justice américaine pour des dizaines de meurtres de femmes. Parmi ses victimes, de nombreuses travailleuses du sexe.

Cette journée est un rappel que la lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe doit s’inscrire comme une question de droits des femmes, mais est aussi un symbole d’intersectionnalité :

« La majorité des violences contre les travailleurs et travailleuses du sexe n’est pas que de la violence contre les travailleurs et travailleuses du sexe – ce sont aussi des violences contre les femmes trans, contre les femmes racisées, contre les usagers de drogues, contre les migrants », rappelle Sex Workers Outreach Project USA.

« On ne pourra pas mettre fin à la marginalisation et à la victimisation de toutes les travailleuses et les travailleurs du sexe sans aussi se battre contre la transphobie, contre le racisme, contre la stigmatisation et la criminalisation de l’usage de drogues et contre la xénophobie. »

Une mobilisation de droits humains, ni plus ni moins

C’est par exemple la ligne que défend l’ONG Amnesty International et que résume le militant Sébastien Tüller. Sur Twitter, le thread ci-dessous permet de comprendre en quoi une mobilisation pour défendre les droits des personnes qui exerce le travail du sexe est un enjeu de droits humains.

Il y rappelle un point important : se positionner pour les droits des travailleurs et des travailleuses du sexe ne signifie en aucun cas fermer les yeux sur la traite, le trafic et l’exploitation d’être humains et cautionner ces violences.

Il y rappelle aussi que la criminalisation du travail du sexe, mais aussi toute loi qui rend l’exercice du travail du sexe plus dangereux et plus précaire (comme la loi de pénalisation du client votée en 2016 en France), contribuent non pas à faire reculer le travail du sexe – puisque c’est là l’objectif affiché, faire disparaître la prostitution – mais bien à faire augmenter les violences et les oppressions que subissent déjà les travailleurs et les travailleuses du sexe.

En France, plusieurs rassemblements auront lieu ce soir à l’initiative d’organisations militantes dont le Strass, à Paris, ainsi qu’à Lyon, Lille, Marseille, Nantes.

