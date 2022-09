Pourquoi l’automne commence le 23 septembre cette année ?

Cette année, la meilleure des saisons commencera demain, le 23 septembre. Mais pourquoi ?

Croire que les nouvelles saisons commencent les 21 du mois est une idée reçue. En effet, cette année, l’automne débutera bien le 23 septembre. Vous voulez savoir pourquoi ?

L’automne 2022 débutera le 23 septembre

Si la meilleure des saisons, celle des champignons, des feuilles mortes orangées, des soupes de potirons et d’Halloween commence cette année le 23 septembre, il y a une explication relativement simple.

Comment ne pas aimer ces couleurs ? Crédit : Valiphotos

La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes, et tous les quatre ans, la date du 29 février est ajoutée pour réajuster le bazar. Et puisque la Terre ne tourne pas autour du Soleil en 365 jours précis, le jour du changement de saison varie, en fonction des années. Résultat, la date de l’équinoxe, le moment où le Soleil traverse le plan de notre équateur terrestre et qui annonce le changement de saison, est prévue au 23 septembre pour l’année 2022.

Pour les fans de la saison, pas d’inquiétude, elle durera quand même 89 jours au total, comme toutes les autres années, jusqu’au solstice d’hiver, qui sera le 22 décembre prochain, à 03H27 et 19 secondes, d’après les calculs de l’Institut des mécaniques célestes et du calcul des éphémérides (IMCCE), qui se trouve au sein de l’Observatoire de Paris.

Dès demain, nous perdrons 4 minutes de soleil par jour, et quelques degrés de température. La bonne nouvelle, c’est que ça nous rapproche encore plus de Noël tout ça !

Crédit photo image de une : Valiphotos