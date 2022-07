Pour Ana de Armas, « Il n’y a pas besoin d’une femme James Bond »

Ana de Armas ne veut pas que James Bond soit remplacé par une femme mais souhaite une meilleure valorisation des personnages féminins dans la franchise.

James Bond cristallise bien des débats autour des questions de représentation, d’inclusivité et de male gaze. Cette fois, c’est au tour d’Ana de Armas d’y prendre part.

« Voler » un personnage pour le « féminiser » ?

Habituée des rôles d’agente surentraînée dans les plus gros blockbuster d’action, Ana de Armas s’est notamment illustrée dans Mourir peut attendre.

Elle y incarnait Paloma, une agente de la CIA aux côtés de Daniel Craig. Un rôle devant lequel on s’est surprises à rêver : plutôt que de continuellement assister James Bond et rester au second plan, aurait-elle pu l’incarner ?

Dans un entretien pour le magazine The Sun publié le 19 juillet, l’actrice a déclaré être contre cette idée, en affirmant : « Il n’y a pas besoin d’une femme James Bond. Il ne devrait pas y avoir besoin de voler le personnage de quelqu’un d’autre pour le féminiser. »

Valoriser les personnages féminins

Si James Bond brille régulièrement par son sexisme et ses normes de genre atrocement ennuyeuses, Ana de Armas a expliqué que ces choix de représentation renvoyaient à l’imaginaire du personnage principal :

« Les romans nous entraînent dans tout un monde de fantasmes dans lequel gravite James Bond. Par conséquent, ce que j’aimerais, c’est que les rôles féminins dans les films 007 soient mis en scène différemment. Il faut qu’on leur donne plus de substance et une vraie reconnaissance. Ça me semble plus intéressant que de renverser les choses. »

En 2021, une autre actrice de la saga avait exprimé un avis qui éclairait bien davantage le pouvoir de l’industrie sur ces questions. Lashana Lynch, interprète racisée de 007 affirmait ainsi dans les colonnes de The Guardian :

« Nous sommes à une époque où l’industrie ne se contente pas de donner au public ce qu’elle pense que le public veut. En fait, elle donne au public ce qu’elle veut lui donner. Bond pourrait être un homme ou une femme. Ils pourraient être blancs, noirs, asiatiques, métis. Ils peuvent être jeunes ou vieux. À la fin de la journée, même si un enfant de deux ans jouait à Bond, tout le monde affluerait au cinéma pour voir ce que cet enfant de deux ans va faire, non ? »

