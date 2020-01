madmoiZelle lance son podcast 20 ans d’âge, abonne-toi vite !

Ça veut dire quoi avoir 20 ans en 2020 ?

Sûrement pas la même chose que pour toi, que pour lui ou que pour elle.

Alors, bienvenue dans 20 ans d’âge !

20 ans d’âge, le nouveau podcast madmoiZelle

madmoiZelle lance son nouveau podcast, 20 ans d’âge, qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine.

Avec toute l’équipe de madmoiZelle, on se donne comme objectif de récolter de tous les côtés des témoignages riches et différents de gens de 20 ans.

L’idée est de te proposer des interviews de 30 à 45 minutes deux fois par mois, le mardi.

Plein d’invités divers et variés au programme, qui parleront de leur rapport changeant aux autres, à eux-mêmes, au futur, dans cet âge si spécial coincé entre adolescence et âge adulte.

Je suis ravie, lectrice, de faire partie de ce projet d’envergure.

Participe à 20 ans d’âge

Tu as 20 ans ?

Tu as des trucs à dire ?

Tu peux venir enregistrer un podcast dans les bureaux de madmoiZelle à Paris ?

Envoie un mail à podcast@madmoizelle.com, avec comme objet « J’ai 20 ans et j’ai des trucs à dire », et dis-moi pourquoi tu veux participer.

Ça va être bien. Ça va être très bien même.

Abonne-toi à 20 ans d’âge !

Tu peux t’abonner à 20 ans d’âge :

Apple Podcast

Soundcloud

Deezer

Spotify

Et sur toute plateforme de podcasts en cherchant simplement « 20 ans d’âge »

Le premier épisode de 20 ans d’âge sort le 4 février 2020

Ton premier rendez-vous sera avec Zoé, le 4/02/20.

Be there, et j’espère que ça va te plaire !

À lire aussi : Cinéphile, sériephile, madmoiZelle a besoin de ton avis !