Voilà quels sont les pires films de l’année !

Aaaaah, les mauvais films.

J’ai pour eux presque autant d’affection que pour les excellents.

Bien sûr, l’appréciation d’un film est très subjective, et ce qui sera excellent d’après moi sera peut-être abominable selon tes propres critères.

L’année dernière en tout cas, j’ai vu pas mal de films que j’ai jugés moyens.

Mais comme sur madmoiZelle on préfère ne te parler que des films que l’on aime, j’ai passé ces nanars sous silence.

Alors je te propose plutôt de découvrir quels ont été les pires films et les pires professionnels du cinéma de 2019 d’après les Golden Raspberry Awards, une parodie de récompenses de cinéma qui célèbrent les pires projets audiovisuels.

Une belle initiative !

Cette année bien sûr, la cérémonie n’a pas pu avoir lieu physiquement à cause du coronavirus. Ça n’a pas empêché le tribunal de la Golden Raspberry Award Foundation de rendre son verdict impitoyable.

Sans grande surprise, c’est le film Cats de Tom Hooper, adapté de la comédie musicale à succès éponyme, qui remporte haut la main le plus de prix.

Le long-métrage au casting impressionnant avait été lynché par la critique et le public, et se voit donc récompensé dans de nombreuses catégories.

Voilà donc sans plus tarder le palmarès complet des Razzie Awards :

Razzie du pire acteur dans un second rôle :

Razzie de la pire actrice dans un second rôle :

Razzie du mépris inconscient pour la vie humaine et les biens publics :

Eddie Murphy dans Dolemite Is My Name

Keanu Reeves dans John Wick 3 et dans Toy Story 4

Adam Sandler dans Uncut Gems

Jennifer Lopez dans Hustlers

Will Smith dans Aladdin

Well, décidément, carton quasi-plein pour Cats, que je n’ai, malheureusement, toujours pas eu l’occasion de voir !

Et toi, douce lectrice, quels sont les films que tu as vu en 2019 et qui d’après toi méritent un beau Razzie ?

