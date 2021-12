Ouloulou, ce casque Bluetooth Marshall au look rétro est à moins de 100€

Plus résistant qu’une paire d’écouteurs, sur la route des vacances ou à la salle, ce casque Bluetooth Marshall au style vintage vous offrira la bulle de liberté qu’il vous faut !

Pour se vider la tête, se concentrer, chacune son truc. Musique, radio, série, films, livres audio… Depuis quelques années, on retrouve forcément au fond de tous les sacs ou presque une paire d’écouteurs ou un casque audio. Dans les transports, dans la rue ou au bureau, c’est devenu l’accessoire indispensable.

Au lieu de passer un quart d’heure à démêler les fils de vos écouteurs, le casque Bluetooth vous permet de kiffer votre playlist librement. Malgré son format plus imposant, c’est le meilleur moyen de vous divertir et trouver de la motivation, même pendant vos séances de sport ! Exit les écouteurs qui passent plus de temps à tomber que dans vos oreilles. (Bon, si vous faites de la lutte, ça ne marche pas, hein : un peu de logique.)

La marque d’ampli britannique Marshall vous offre le moyen de couper le cordon avec votre smartphone et de lui rendre sa liberté. En ce moment, le casque Bluetooth Major IV il est à -33% du côté de la Fnac !

Découvrez le casque Bluetooth Marshall Major IV à 99,99€ au lieu de 149,99€

Le Marshall Major IV vient amplifier vos playlists

Marre des fils qui s’enroulent partout ? Le casque Major IV Bluetooth va venir changer votre quotidien. Résistant et confortable, il vous offre le son emblématique de la marque Marshall pour vous offrir une bulle de décompression.

Les coussinets d’oreillettes de ce casque Marshall sont doux : ils s’adaptent à la forme de vos oreilles pour devenir de plus en plus agréables à mesure que vous le portez. Son gros avantage est sans nul doute son autonomie — il offre plus de 80 heures de lecture !

De plus, il est doté d’une option de recharge rapide. Il suffit de brancher le chargeur à la prise jack et le Marshall vous offre 15 heures de lecture en 15 minutes de charge. Il est le compagnon de voyage idéal ! Il possède aussi une option de chargement sans fil : il suffit de poser le casque sur le support de charge dédié (non inclus, cependant).

Le casque est doté d’un bouton de contrôle multi-directionnel pour lancer la lecture, mettre en pause, passer à la prochaine chanson, ou régler le volume. Un bitonio pour les gouverner tous.

Le casque Marshall Major IV en bref

Des coussinets qui s’adaptent à la forme de vos oreilles pour plus de confort

80 heures de lecture sans fil

15 heures de lecture en 15 minutes de charge

Un bouton de contrôle multi-directionnel

Le casque Marshall Major IV à -33%

La Fnac vous propose -33% sur ce casque Marshall Major IV. Il est disponible dès aujourd’hui pour 99,99€ au lieu de 149,99€.

Découvrez le casque Bluetooth Marshall Major IV à 99,99€ au lieu de 149,99€ sur le site de la Fnac