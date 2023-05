Orthodontie de l’adulte : on vous dit tout sur les aligneurs dentaires !

Discrets et faciles à vivre, les aligneurs dentaires sont de plus en plus populaires chez les patients ayant dépassé l’adolescence. Fonctionnement, efficacité, durée du traitement… On vous dit tout sur les gouttières transparentes.

Si les bagues métalliques collées sur la surface externe des dents restent le traitement de référence pour corriger l’alignement dentaire, d’autres dispositifs plus discrets sont de plus en plus plébiscités par les patients, notamment par les adultes, grâce à leur rendu presque invisible qui permet de continuer de sourire jusqu’aux oreilles sans craindre le regard des autres. C’est le cas des aligneurs dentaires : ces gouttières transparentes sur-mesure à porter jour et nuit permettent de corriger les problèmes de chevauchement et d’écartement des dents en un temps record, tout en étant presque imperceptibles ! Lan Huong Timm, chirurgien-dentiste et médecin référent pour DR SMILE, a répondu à toutes nos questions sur les aligneurs dentaires.

Quels sont les traitements d’orthodontie possibles à l’âge adulte ?

Même si la majorité des traitements d’orthodontie sont réalisés au moment de l’adolescence, il n’y a pas de limite d’âge pour corriger l’alignement des dents (sauf pour obtenir un remboursement de l’Assurance Maladie, car elle ne prend en charge les soins que pour les enfants de moins de 16 ans), à condition d’avoir des gencives et des dents en bonne santé. Cependant, « comme la croissance des dents et des gencives est terminée, les traitements efficaces sont plus restreints, explique le Dr. Huong Timm. Le plus connu est incontestablement l’appareil dentaire à bagues (en métal, en céramique ou en résine, ndlr), qui sont fixées sur la surface externe ou interne des dents, mais les gouttières invisibles sont aussi une solution ».

Composés de différentes couches de matériaux thermoplastiques biocompatibles et transparents, ces aligneurs, réalisés sur-mesure pour chaque patient, exercent une pression ciblée sur les dents afin de les faire bouger dans la bonne direction pour les redresser. Une nouvelle paire de coquilles doit être utilisée tous les quinze jours, en suivant le plan de traitement défini par la marque. Même s’ils sont amovibles, ils ne doivent être retirés que pour boire, manger et se laver les dents, et il est primordial de respecter les 22 heures de port par jour pour obtenir les résultats escomptés.

Quels sont les avantages des aligneurs dentaires ?

Selon Lan Huong Timm, les avantages des aligneurs dentaires sont nombreux, notamment sur le plan esthétique : « comme ils sont transparents, ils sont moins visibles que les bagues et permettent de continuer de sourire sans gêne. C’est souvent ce qui séduit les patients en premier lieu, notamment les adultes. »

C’est aussi une technique qui s’adapte parfaitement au quotidien, car les gouttières peuvent être enlevées pour mâcher un chewing-gum, se laver les dents, pratiquer un sport de contact ou encore, de façon très exceptionnelle, le temps d’un entretien ou d’un date.

De plus, les aligneurs dentaires ont l’intérêt d’être confortables pour celui ou celle qui les porte : comme il n’y a pas de friction entre la peau et le matériau plastique, il y a moins de risques de blesser ses lèvres ou de causer l’apparition d’aphtes douloureux qu’avec des bagues métalliques.

Dernier avantage qui a du poids, « ce système permet de visualiser le résultat du traitement avant de le commencer, et aussi de connaître sa durée, ce qui n’est pas possible avec les bagues », explique la dentiste. Chez DR SMILE comme chez ses concurrents (Impress, Joovence, Smilers etc.), en fonction de la complexité des corrections, la durée du traitement varie entre 4 et 10 mois, alors qu’il faut compter environ 1 an avec un appareil dentaire classique.

© DR SMILE

Les aligneurs dentaires sont-ils faits pour tout le monde ?

Comme pour tous les traitements d’orthodontie, il existe des contre-indications à la prescription des aligneurs dentaires. Lan Huong Timm explique à Madmoizelle :

Les problèmes de caries, de tartre et la parodontie doivent être traités avant d’envisager le port de gouttières transparentes. C’est le rôle du dentiste de vérifier que la santé des dents et des gencives permettent le traitement.

Le premier rendez-vous avec un dentiste ou orthodontiste partenaire est donc primordial afin d’effectuer un bilan global de la santé bucco-dentaire et d’évaluer les chances de réussite du traitement. « Chez DR SMILE, on estime qu’entre 75 et 80 % des adultes sont éligibles, mais les cas les plus complexes ne peuvent être traités qu’avec des bagues », ajoute la professionnelle de santé.

Une fois le traitement débuté, après la prise des empreintes (ou la réalisation du scanner 3D) et la validation du projet, ce médecin pourra être consulté tout le long du traitement, en plus de la possibilité de suivre l’alignement de ses dents et de poser toutes ses questions sur une app ou sur une plateforme dédiée gérée par des experts. Le cas échéant, c’est lui qui s’occupera de poser l’arc métallique de contention pour maintenir les dents en place à la fin du protocole de soin. Il faut donc se méfier des solutions 100 % digitales qui ne proposent aucun contact avec un spécialiste, qui reste le garant de la sureté et de l’efficacité du réalignement dentaire.

© Getty Images

Peut-on suivre un traitement par aligneurs transparents après avoir porté des bagues ?

Contrairement aux idées reçues, le fait d’avoir déjà porté un appareil dentaire dans sa jeunesse n’est pas une contre-indication : « 3/4 des personnes qui viennent nous voir ont eu des bagues à l’adolescence, mais le résultat a bougé avec les années », explique le Dr. Huong Timm. Seule condition : si le patient ou la patiente porte encore une contention, celle-ci devra être retirée avant le début du traitement par gouttières.

Combien coûte un traitement par aligneurs dentaires ?

En fonction de la complexité du traitement et de la marque choisie, le prix varie entre 1500 € et 5000 €. Il est la plupart du temps possible de payer en plusieurs fois, comme chez DR SMILE, qui propose un paiement sur 24 mois sans frais. En France, pour les adultes comme pour les adolescents, certaines mutuelles prennent en charge les soins d’orthodontie invisible et/ou complètent la prise en charge de la Sécurité sociale, il est donc intéressant de se renseigner auprès de son organisme pour obtenir une estimation du remboursement.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.