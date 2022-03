Nucléaire, violences sexistes, écologie : le programme de La France Insoumise à la loupe

Invitée de notre live consacré à l’élection présidentielle, Mathilde Panot, représentante de La France Insoumise a répondu à nos questions – et aux vôtres sur le programme du candidat Jean-Luc Mélenchon. Vous l’avez loupée ? C’est le moment de vous rattraper.

Après Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo et Hélène Thouy, c’était au tour de Mathilde Panot, députée et et présidente du groupe La France Insoumise à l’Assemblée nationale de répondre à nos questions dans le cadre de notre live sur la présidentielle chaque lundi sur Twitch, en partenariat avec StreetPress.

Madmoizelle ayant pris le parti d’inviter essentiellement les candidates et les femmes impliquées dans la campagne, c’est donc elle qui est venue défendre les propositions de Jean-Luc Mélenchon.

Le milliard contre les violences

Avec elle, nous avons évidemment abordé l’incontournable question de la guerre en Ukraine, à travers le prisme du nucléaire, mais aussi la lutte contre les violences faites aux femmes et les mesures présentées par LFI en la matière.

Nous sommes aussi revenues, avec Mathieu Molard, rédacteur en chef de StreetPress sur la commission parlementaire présidée par Mathilde Panot portant sur la privatisation de l’eau, et plus particulièrement sur cet enjeu dans les territoires ultramarins.

Convaincue, pas convaincue ? On débriefe !

Et comme à chaque live où nous recevons une invitée politique, l’interview est suivie du désormais traditionnel débriefing où nous débattons avec passion de ce que nous avons pensé des propositions de l’invitée…

