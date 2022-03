Ni de gauche, ni de droite et les animaux avant tout, on a interviewé Hélène Thouy du Parti animaliste

Invitée de notre live consacré à l’élection présidentielle, Hélène Thouy, candidate du Parti animaliste a répondu à nos questions – et aux vôtres. On a parlé bien-être animal (forcément)… mais pas que. Vous l’avez loupée ? C’est le moment de vous rattraper.

Après Nathalie Arthaud et Anne Hidalgo, c’est la co-présidente du Parti animaliste Hélène Thouy qui a répondu à nos questions dans le cadre de notre live sur la présidentielle chaque lundi sur Twitch, en partenariat avec StreetPress.

Elle ne rejoindra finalement pas les douze candidates et candidats à l’élection présidentielle, faute d’avoir réuni suffisamment de parrainages.

Les propositions du Parti animaliste

Face à une invitée qui assume pleinement le monothématisme de son programme, à savoir le bien-être animal, nous avons néanmoins abordé les enjeux des violences faites aux femmes, la question de l’éducation, et même la très épineuse présence de Brigitte Bardot parmi les soutiens du Parti animaliste, une personnalité qui assume ses propos racistes et ne cache pas sa proximité avec le Rassemblement national. Un soutien gênant pour Hélène Thouy ? On vous laisse découvrir sa réponse…

Hélène Thouy a répondu aux questions de Mathieu Molard, rédacteur en chef de StreetPress, quant à la position du Parti animaliste de ne s’étiqueter ni à gauche, ni à droite.

Et après l’interview… le débriefing !

C’est la tradition : après l’interview, place au débrief où l’on revient sur les moments les plus marquants de l’interview et où l’on note la prestation de la candidate, avec l’active participation du chat !

