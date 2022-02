Quel candidat à la présidentielle soutient votre maire ? Les parrainages publics permettent de le savoir…

Le Conseil constitutionnel vient de publier une première liste des parrainages accordés par les élus à leurs candidats à l’élection présidentielle. Ces-derniers sont rendus public depuis 2016, et restent un objet de débats.

Le Conseil constitutionnel a rendu visible sur son site internet le nombre de parrainages validés pour les candidats à la présidentielle. Cette liste de parrainages est public depuis seulement les élections de 2017, plus précisément depuis la loi organique passée en avril 2016.

Les candidats ont encore un peu plus d’un mois pour rassembler le nombre de signatures requises qui est de 500. Cependant, la fin de cet anonymat de qui signe un parrainage pour quel candidats peut rendre la tâche difficile pour certains d’entre eux !

Le nombre de parrainages à l’élection présidentielle

À ce jour, 313 signatures ont été comptabilisées. Pour l’instant, c’est le président Emmanuel Macron qui est en tête avec 105 signatures. Il est suivi par :

Anne Hidalgo (48 parrainages validés)

Valérie Pécresse (34)

Fabien Roussel (30)

Jean Lassalle (15)

Jean-Luc Mélenchon (14)

Éric Zemmour (14)

Nathalie Arthaud (12)

Marine Le Pen (2)

Ce nouveau système valable depuis le 25 avril 2016 met donc fin à l’anonymat des parrains et par conséquent, à quel candidat ils souhaitent apporter leur soutien. Vous pourrez donc vite découvrir si votre maire est plutôt Zemmour, Jadot, ou autre…

Le journal Ouest France à d’ailleurs relayer les avis de différents maires sur le fait que les parrainages soit rendus publics. Le maire de Guingamp, qui apporte son soutien à Anne Hidalgo, a déclaré :

« En démocratie, quand on réclame de la transparence, c’est normal que les choses soient publiques. On n’a pas à se cacher derrière son petit doigt. C’est parfois difficile pour certains candidats et les élus ont toute légitimité, aussi, à parrainer des candidats qui peinent à réunir les 500 signatures. »

Cependant, certains maires trouve cela plus complexe, comme celui de Pabu, par exemple, qui a expliqué :

« C’est compliqué de faire un choix, lorsque l’on a une équipe plurielle dans sa majorité, avec des sensibilités différentes, d’autant que les parrainages sont rendus publics. De plus en plus de maires vont botter en touche et certains candidats auront du mal à avoir leurs parrainages. »

Quand était-il de l’élection présidentielle de 2017

En 2017, la nouvelle loi organique avait affolé certains candidats, comme le relayait L’Express dans un article. Nicolas Dupont-Aignan avait ainsi réagi :

« Cela va renforcer la pression aux subventions sur les élus. »

Lors de la dernière élection présidentielle où Emmanuel Macron a été élu, il avait atteint les 1829 signatures. François Fillion en avait rassemblé 3635, et Benoit Hamon 2039. On retrouvait également Jean Lassalle avec 708 signatures et Jean-Luc Mélenchon avec 805.

Les chiffres de la campagne de 2022 peuvent encore changer, car la date limite de réception des parrainages par le Conseil constitutionnel est fixée au vendredi 4 mars à 18 heures.

