Mes potes veulent toujours faire des activités qui coûtent une blinde, mais moi je suis fauchée. HELP !

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la daronne

Chère Daronne, Mes meilleurs potes gagnent beaucoup mieux leur vie que moi et je n’arrive pas à suivre. Resto, vacances, sorties, qui a les moyens de se payer tout ça ? Pas moi en tout cas. Je ne sais pas quoi faire, j’ai peur de passer pour la trouble-fête. Tu en penses quoi ? Emma

La réponse de la daronne

Mon petit manteau en fausse fourrure,

Ce qui était bien quand on était jeune, c’est qu’on était tous pauvres. On fumait tous des roulées en buvant de la villageoise tiède et voilà. Personnellement, je suis heureuse d’avoir pu vivre ma jeunesse de fauchée à fond, mais je suis aussi contente que ce soit terminé, car la villageoise, c’est dégueulasse et à ce tarif autant boire de l’eau.

En plus de ça, je chope des angines blanches à chaque fois que je fume une malheureuse cigarette industrielle donc autant te dire qu’avec des roulées, je n’aurais plus de gorge.

Puis la vie, les chemins sinueux de l’existence, les petits cailloux dans les chaussures, les entorses après avoir trébuché sur une racine, les idées du siècle, les coups de génie, les mauvais plans, de longues études prolixes ou les voies de garage, les promotions, les changements de direction, et on se retrouve tous dans des situations financières différentes.

Ce qui semble abordable à l’un, est inaccessible à l’autre.

Sans compter que même en admettant qu’on ait des sous, il existe pleins trucs qu’on n’a pas envie de faire, car ça ne correspond pas à nos valeurs et que la société consumériste, y en a ras la boulette.

TOUT ÇA POUR DIRE : on ne gagne pas tous pareil et ce n’est pas grave, mais du coup il vaut mieux communiquer sur le sujet comme les adultes responsables que nous sommes.

Ne pas avoir de sous, ce n’est pas une honte (encore heureux, non ?)

Moi, je pense que déjà, puisque tu n’as pas les sous pour mettre du caviar sur la table, autant y mettre le sujet à la place, sur la table (quelle blague fantastique !). L’argent est souvent un sujet tabou, et si ça se trouve tes amis ne savent pas à quel point c’est difficile pour toi de suivre leur rythme.

S’il faut arrêter avec cette dictature de la thune (on ne dirait pas un titre de Damien Saez ?), il faut qu’on arrive à en parler ouvertement et sans honte.

Tes amis n’ont peut-être pas une idée claire de ta situation financière et s’imaginent que tu as les moyens de suivre le mouvement. Et peut-être d’ailleurs que si un des membres de votre groupe osait se plaindre des prix exorbitants de vos activités, d’autres admettraient qu’eux aussi aimeraient bien qu’on arrête de jeter ses billets de 50 euros dans les airs pour les laisser s’envoler comme de jolis petits papillons.

Les solutions existent, comme toujours

Évidemment, il existe des solutions. Ne serait-ce que parce que tout ce qui est formidable sur cette terre n’est pas payant, contrairement à ce que veulent te faire croire les publicités sponsorisées sur Instagram. Une après-midi au parc, une soirée dans un appartement, une balade en ville, les options conviviaux-cool sont nombreuses.

Personne n’oblige tes amis rupins à cesser leurs activités rupines, mais je les encourage personnellement à alterner avec des loisirs abordables qui leur permettent de trainer avec leurs proches moins fortunés, car après tout à quoi ça sert d’avoir des billets si on n’a personne avec qui en profiter ? Bah à se moucher dedans.

Je te le dis tout de go : il faudra faire des concessions et accepter de ne pas (plus ?) passer tout votre temps ensemble. L’objectif n’est pas pour tes amis de stopper toutes leurs folies, ni toi de ne te nourrir que de tes ongles rognés pour compenser tes dépenses amicales.

L’idéal sera de trouver un juste milieu et d’alterner suffisamment pour que chacun puisse y trouver son compte. Cela signifie que vous ne pourrez pas tout faire ensemble. Je ne pense pas que ce soit très grave puisque vous n’avez plus 12 ans et que tout un chacun peut dorénavant survivre sans son groupe de copains et profiter de ce temps loin des uns des autres pour, par exemple, faire d’autres rencontres et élargir ses horizons.

Mes amis ne veulent pas s’adapter, ces gros BIIIP

Il est possible que tes amis refusent de s’adapter et continuent de t’imposer systématiquement un drainage complet de ton PEL, mais alors, j’ai envie de te demander : est-ce que des gens qui préfèrent systématiquement leurs biftons à la présence d’une amie chère sont vraiment des amis ? Question rhétorique hein. La réponse est NON ! Bouhouuu ! Quelle bande de nazes !

Comme précisé lors de mon précédent paragraphe, personne ne leur demande d’abandonner leur mode de vie. Et tu ne peux pas exiger d’eux qu’ils laissent tomber toutes leurs activités ou leurs vacances coûteuses sous prétexte que tu ne peux pas participer. Mais refuser de faire des concessions, pour son propre confort matériel, c’est si tu veux mon avis une preuve que le terme amitié ne s’applique plus vraiment à la relation en cours.

Allez, je te laisse, je dois m’incruster à une garden-party à l’Assemblée nationale, j’ai un pote assistant parlementaire,

La bisette

Ta daronne

Crédit photo image de une : Rosleymajid