Manon et Thibault sont partis ensemble au bout du monde

Le podcast Histoires de Couples t’a manqué cet été ? Pour la rentrée, je te propose d’écouter un épisode qui va te faire voyager !

Neuf mois de voyage en couple en Asie et Océanie

Manon et Thibault, 26 ans, et 27 ans, sont rentrés cet été d’un long voyage au bout du monde, où ils ont découvert le Sri Lanka, la Thaïlande, le Laos, et l’Indonésie. Grâce à un permis Vacances Travail, ils ont également passé plusieurs mois à bosser en Nouvelle-Zélande, un pays pour lequel ils ont eu un vrai coup de cœur.

Ils m’ont raconté avec beaucoup de fraîcheur et de sincérité comment ils avaient vécu cette très belle aventure, et les galères et difficultés qu’ils ont rencontrées. Car il n’est pas toujours évident de passer d’une relation à distance à neuf mois dans une bulle à deux, 24/24H !

Dyspareunie et baisse de libido

J’ai aussi été très heureuse que nous parlions longuement ensemble de sexualité dans la deuxième moitié de l’enregistrement.

Manon souffre en effet de dyspareunie, un trouble qui lui cause des douleurs importantes au moment de la pénétration et qui a évidemment eu un impact sur la vie sexuelle du couple.

Entre baisse de libido, peur de perdre l’autre ou de lui faire mal, espoirs de traitement et réinvention d’une sexualité en-dehors de la pénétration, nous avons abordé plein de thèmes qui n’avaient jusqu’ici jamais été évoqués dans Histoires de Couples.

J’espère que cet épisode te plaira autant qu’à moi ! Merci encore à Manon et Thibault pour leur sincérité et leur gentillesse.

Écoute les treize épisodes précédents d’Histoires de Couples

Tu pourras retrouver l’intégralité des épisodes dans cette rubrique, et/ou avec les différents liens pour t’abonner :