Ma sœur m’accuse d’avoir volé le prénom de son futur bébé

Chère Daronne, J’ai un problème qui va te sembler ridicule, moi aussi, je trouve ça ridicule. Ma sœur a un prénom féminin fétiche depuis qu’elle est petite. C’est un petit prénom assez connu, elle n’a rien inventé. J’ai toujours aussi beaucoup aimé ce prénom et il se trouve que c’est également un prénom que mon mec adore. Bref, je suis enceinte d’une petite fille, et après moult discussions, nous avons décidé de donner ce fameux prénom à mon bébé. Je pensais que ma sœur serait flattée, mais elle est furieuse, d’autant plus qu’elle essaye aussi d’avoir un bébé. Elle me dit que je lui vole son prénom et me demande d’en choisir un autre. C’est totalement ridicule, non ? Alexandra

La réponse de la Daronne

Mon petit fish and chips,

Est-ce que c’est ridicule ? Peut-être bien. À vrai dire, je n’en sais rien, parce qu’au fond, ça n’a pas grande importance. Le résultat est là : ta sœur est blessée et se sent trahie. Si on n’était blessée que par des choses raisonnables, le monde serait beaucoup moins écorché vif, ça, c’est certain.

Pour la petite histoire, j’ai moi-même donné à mon fils le prénom préféré de ma sœur qu’elle m’a gentiment « offert », sous prétexte que son mec le trouvait hyper moche de toute façon.

Elle est contente d’avoir un Machin dans la famille et moi, je lui ai dit que si jamais elle changeait de mec, elle pouvait aussi appeler son gosse comme le mien. Ça nous ferait deux cousins Machins dans la famille, et ça serait drôle. Bref.

Je vais te dire franchement, à la place de ta sœur, je me sentirais trahie aussi de me voir piquer un truc super important pour moi, sur lequel je pensais avoir posé une option indéfinie.

Je te l’accorde, c’est con, ta sœur n’est pas enceinte, et quand elle le sera, si ça arrive, rien ne dit que la nature la pourvoira d’une petite princesse à nommer ainsi. Rien ne dit non plus que, en admettant qu’elle soit pourvue d’une petite meuf hihihi, elle n’opérera pas un virage à 360 degrés pour finalement choisir un prénom chelou sorti de nulle part.

Ça s’est déjà vu un nombre incalculable de fois, même si je ne vais pas ENCORE te raconter ma vie pour illustrer mon propos. Tout ça pour dire qu’abandonner le prénom de ses rêves pour une potentialité ultra-potentielle, ça semble ridicule, oui, et ça fait mal aux fesses, oui.

Mais est-ce que cela signifie que tu ne devrais pas renoncer pour autant ? Je ne sais pas. Ça dépend. Bah non, que veux-tu, ce n’est pas simple la vie.

Ce qu’en dit la loi, et plus important, ce qu’en pensent les internautes

Rien, la loi ne dit rien à ce sujet. Il est parfaitement légal de donner le prénom fétiche de sa sœur à son propre enfant. Si ta sœur attentait à ta vie pour se venger et que tu l’assignais en justice, son « Oui, mais monsieur le juge, elle a VOLÉ le prénom que je destinais à mon enfant ! » ne constituerait même pas une circonstance atténuante.

Les internautes, eux, se déchirent sur le sujet. Et alors, tu vas être contente : ils sont nombreux à se positionner en ta faveur et à estimer en effet qu’un prénom n’appartient à personne. Au pire, on peut avoir plusieurs cousins prénommés pareils, il faut arrêter de faire des histoires pour rien.

Mais aussi, tu ne vas pas être contente, car d’autres internautes estiment au contraire que ça ne se fait trop pas. Un prénom, ce n’est pas seulement une suite aléatoire de lettres (pourtant, on dirait quand on en voit certains.) mais un symbole fort. Alors voilà, ON NE DONNE PAS LE NOM DE QUELQU’UN D’AUTRE À SON BÉBÉ, OKAY ?

Parfois, il faut privilégier les gens qu’on aime

En vérité, le fait que d’autres gens, moi ou tous les autres membres de l’Internet, estiment que ce soit, ou pas, une atteinte au code tacite de déontologie familiale importe peu. Parce que, soyons honnêtes, si tu vas voir ta sœur demain et que tu lui dis « Diantre ! Voilà notre chamaillerie résolue : de nombreux internautes considèrent que ce prénom ne t’appartient pas ! », cela m’étonnerait fort qu’elle te réponde : « Eh bien, c’est donc réglé ! Merci Internet de m’avoir ouvert les yeux ! ». Quels que soient les avis des uns des autres, ta sœur va rester chafouine.

La question à se poser est donc la suivante : est-ce que ce prénom compte davantage que ta relation avec ta sœur ? Hey ! Tu peux répondre oui, mes courriers précédents prouvent bien que les rapports adelphiques sont loin d’être toujours épanouissants.

Si finalement, tu vois assez peu ta frangine et qu’elle ne compte pas beaucoup pour toi, tu peux considérer que cela ne vaut pas le coup d’abandonner LE prénom. Surtout quand on sait à quel point c’est galère d’en trouver un correct. Si tu es proche de ta sœur, il faut le savoir, cette histoire risque d’endommager le lien qui vous unit et probablement de vous éloigner durablement.

Si aucune solution intermédiaire ne peut être envisagée (appeler les deux enfants pareils, décliner l’orthographe, donner un surnom), c’est à toi de voir si tu es prête à renoncer à ce prénom pour des raisons que tu trouves ridicules. Sache seulement que tu perdras un nom, mais qu’en retour, tu sauveras ta relation avec ta sœur et lui témoigneras par la même occasion la force de ton amour (c’est beau.). En plus, c’est vrai qu’elle avait dit preums sur le nom. Soit dit en passant. Je dis ça, je dis rien.

Bon allez, je te laisse, je dois aller arbitrer le match de foot de ma fille,

La bisette,

Ta Daronne

Crédit photo image de une : Pexel