Loi Montagne : faut-il changer vos pneus au risque d’être hors-la-loi ?

C’est la nouveauté de 2021 pour les automobilistes : l’application de la loi Montage pose la question de l’équipement à avoir pour rouler cet hiver.

Le décret vient d’entrer en application ce 1er novembre 2021. Il oblige désormais les automobilistes circulant dans certaines communes à s’équiper de pneus hiver (ou 4 saisons), ou bien d’avoir dans leur coffre des dispositifs antidérapants permettant de circuler sur la neige. Et ce, sur une période allant du 1er novembre jusqu’au 31 mars de chaque année, à partir de cette année 2021.

Si l’objectif premier de cette mesure est de rendre les routes plus sûres et d’éviter des embouteillages monstres causés par quelques véhicules non équipés, certaines conductrices peuvent avoir l’impression d’avoir encore une fois à passer à la caisse. On vous détaille aujourd’hui qui est concerné, comment s’équiper et ce que vous risquez à ne pas le faire.

Où s’applique cette loi Montagne ? Suis-je concernée ?

Tous les véhicules (voitures, utilitaires, camping cas, poids-lourds, autocar et bus) sont concernés, à l’exception des voitures sans permis et des deux-roues.

La loi Montagne concerne prioritairement les habitants de zones considérées comme montagneuses (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien), mais s’applique également à tous ceux qui peuvent s’y rendre pour le travail ou les loisirs entre novembre et mars.

Ce sont les préfets qui définissent, département par département, les communes couvertes par cette obligation d’équipement. Des panneaux signalétiques nouveaux feront d’ailleurs leur apparition progressivement pour signaler que vous entrez dans une zone couverte par la loi Montagne.

Certains axes de transit ou de délestage pourront cependant disposer de dérogations (également définies par le préfet). Retenez donc qu’en général, si vous êtes dans ces régions, il faudra être en conformité.

Comment équiper sa voiture pour être conforme ?

Si vous vivez déjà dans une région montagneuse, il est fort à parier que vous êtes déjà équipés en conséquence. La mesure vise donc surtout les automobilistes venant de la périphérie de ces zones et les touristes.

Pour être conforme, vous devez avoir :

Soit des pneumatiques adaptés aux conditions hivernales : pneus hiver ou « 4 saisons »

: pneus hiver ou « 4 saisons » Soit un dispositif antidérapant amovible (chaînes métalliques ou chaussettes à neige textiles)

Comment choisir ses pneus ou ses dispositifs antidérapants ?

Pour les automobilistes résidents dans des zones géographiques où le climat hivernal est plutôt clément, et dont le besoin d’aller dans les zones montagneuses n’est que très ponctuel, le dispositif antidérapant à conserver dans le coffre semble la solution la plus pertinente.

Deux choix sont donc possibles pour les dispositifs amovibles avec pour chacun ses avantages et inconvénients :

Les chaînes métalliques sont plus durables et efficaces, mais plus chères et plus compliquées à installer.

Les chaînes textiles (appelées aussi chaussettes à neige) sont moins onéreuses et plus simple à monter, mais elles ont une durée de vie courte et une efficacité plus limitée face à de fortes neiges.

Il faut être en mesure d’équiper les roues motrices de votre voiture de chaînes ou chaussettes, donc à minima pouvoir équiper les deux roues avant ou arrière selon le modèle de votre voiture. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner avant !

Notre conseil pour ces équipements : entraînez-vous à les installer chez vous, afin d’être rodée à l’exercice avant d’avoir à le faire dans des conditions souvent défavorables. Si vous êtes à l’aise avec la manipulation, vous ferez le tout sans y réfléchir et vous vous préserverez mieux d’un accident.

Pour toutes les autres automobilistes, notre recommandation est d’adopter le pneu hiver (ou 4 saisons). Les pneumatiques hiver sont réellement plus efficaces dès que les températures descendent en dessous des 7°C, ainsi que sous la pluie — ils ne sont pas réservés aux épisodes neigeux. Ils vous permettront de réduire vos distances de freinage et d’avoir une meilleure tenue de route (moins de risque d’aquaplanning).

Les pneumatiques 4 saisons sont un compromis entre les pneus hiver et été, qui évitent d’avoir à changer vos pneus deux fois par an.

Pour être conforme, il faut que les pneumatiques mentionnent sur leur flanc un « M+S », et de préférence le marquage 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) symbolisé par une montagne à 3 pics avec un flocon de neige.

Si vous roulez beaucoup, ne négligez jamais vos pneumatiques, ils sont votre seul contact avec le sol.

Quels sont les risques si vous n’êtes pas équipée ?

Bonne nouvelle ! Pour accompagner cette nouvelle mesure, le gouvernement a décidé de ne pas sanctionner cet hiver. Il devrait se contenter de rappels à la loi et de faire de la pédagogie.

Par contre, dès le 1er novembre 2022, les contrôles risquent d’être bien présents. Le montant de la contravention n’est pas encore acté, mais on peut facilement imaginer à minima une contravention de 4ème classe à 135€.

En attendant, les risques sont ceux de l’accident, alors n’attendez pas forcément d’être contrainte par le risque d’une contravention pour vous équiper. Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route !

