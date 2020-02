La voiture a-t-elle toujours sa place chez les 2000 ?

Je suis d'accord avec @sinae , je pense qu'il y a aussi une grosse part géographique dans le truc.Perso , en tant que piétonne acharnée (je viens seulement de commencer le permis pour diverses raisons, notamment pécuniaires, et j'ai 25 ans) j'ai toujours pu me débrouiller sans voiture, dans des grandes comme des petites villes. Mais c'est vrai que là où je vis maintenant, en Auvergne, je vois bien que les gens utilisent plus la voiture, surtout ceux qui viennent de la campagne et des petits bleds. Pour eux c'est limite un réflexe alors que moi je pense d'abord bus, tram et petons.Et pour le côté classe sociale clairement là encore ça joue. J'étais dans la tranche pauvre de la population et j'ai dû choisir entre faire des études ou passer le permis. J'ai travaillé pendant mes études mais ce n'est qu'à leurs fins que je me suis inscrite en auto école. Ça rejoint ce que dit l'article, j'ai dû faire un choix dans mes priorités et j'ai eu la chance d'être dans un endroit qui me le permettait