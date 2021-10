L’Espagne tente la semaine de 4 jours, allez vamos on déménage

De l’autre côté des Pyrénées, l’Espagne nous aguiche avec son expérimentation de la semaine de 4 jours. Comment cela va-t-il se passer ? Et surtout, la France pourrait-elle prendre exemple sur sa voisine ibérique ?

Non, cela ne concerne pas les écoles : cela concerne bien les travailleuses et les travailleurs. Et oui, je vous autorise à prononcer cette phrase comme le ferait Arlette Laguiller.

En Espagne, la semaine de quatre jours va être expérimentée à partir de 2022, et ce pendant trois ans, dans 200 entreprises volontaires.

Moins travailler pour être plus heureux ?

C’est le pari que tente notamment la célèbre marque de vêtements Desigual. Les 500 salariés du siège barcelonais viennent de voter en faveur de la semaine de quatre jours à une très large majorité : « Les employés de bureaux de Desigual travailleront désormais 34 heures au lieu de 39,5 heures », résume BFM. « Soit une baisse de 13% du temps de travail. En parallèle, l’entreprise a décidé de baisser les salaires de 6,5%. Et elle devrait réaliser des économies puisqu’elle n’entend pas embaucher pour compenser le vendredi non travaillé. »

Sur France Info, on peut lire le témoignage des salariés de Del Sol, une entreprise du sud de l’Espagne, en Andalousie, qui a déjà mis en pratique cette réduction du temps de travail. Et pour qui tout semble très bien se passer.

« Au delà du temps que j’ai gagné pour faire de la poésie, du théâtre ou rendre visite à ma famille, j’ai appris à cuisiner et commencé à faire du sport », commente l’un d’eux.

Et côté direction, on se satisfait d‘une hausse du chiffre d’affaires aussi bien que d’une baisse de l’absentéisme. Avoir davantage de temps pour sa vie personnelle, pour sa famille, ses loisirs, permettrait ainsi d’être davantage épanoui dans son travail et donc dans ses performances.

Sur le papier, cela semble assez idyllique. Pour Carlos Victoria, économiste à l’ESADE interviewé par la BBC, il faut néanmoins s’interroger sur la possibilité d’étendre ce modèle à tous les domaines professionnels :

« Cette expérience est modeste et nous devons également tenir compte du fait que dans certains secteurs, elle sera plus difficile à mettre en œuvre que dans d’autres. »

Ce sont par exemple les métiers du soin et des services où la réduction du temps de travail apparait bien plus difficile à adapter :

« Il n’y a, par définition, aucune capacité à faire le même travail en moins de temps. »

Et en France ?

Dans son programme, la candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau avait porté haut et fort cette mesure de la semaine de 4 jours :

La semaine de 4 jours

🚲 ralentir

⛱ mieux vivre

🕺créer des emplois en les partageant

🌱transformer la société



Après l’Islande, l’Espagne

Bientôt la France ? https://t.co/ElEv7GNxoU — Sandrine Rousseau 🌻🌊 (@sandrousseau) October 11, 2021

Cette proposition sera-t-elle reprise par Yannick Jadot, qui a finalement remporté la primaire et portera la voix des écologistes dans la campagne présidentielle ? D’autres candidates et candidats pourraient-ils s’engager à porter à leur tour cette mesure ?

En 2019, un sondage du cabinet ADP montrait que 60% des salariés français seraient favorable à l’instauration de la semaine à quatre jours. À bon entendeur…

À lire aussi : Le télétravail n’a pas que des avantages, et ce sont les femmes qui en souffrent le plus

Crédit photo : Ярослав Гринько via Unsplash