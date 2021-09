5 candidats et 1 vote, le 12 septembre : tout savoir sur la primaire écolo

Écoféministe, centriste, libéral, décroissante… Ils et elles sont cinq à s’affronter pour ce premier temps fort de la campagne présidentielle de 2022. On vous aide à y voir plus clair et on vous explique comment voter pour cette primaire des écologistes.

Ces derniers mois nous ont rappelé, à grands coups d’incendies géants et d’inondations cataclysmiques, que le climat a déjà commencé à se dérégler et qu’il est plus que temps d’agir pour tenter d’endiguer ces phénomènes météorologiques aux conséquences désastreuses.

Pour cela, l’écologie, la lutte pour préserver nos conditions de vie et notre futur, devrait être des enjeux centraux dans les mois de campagne de l’élection présidentielle qui s’annonce — des enjeux qui nous concernent toutes et tous.

Un des premiers temps forts sera la primaire écologiste, qui rassemble plusieurs groupes et partis, qui aura lieu en septembre.

Un sondage Yougov-L’Internaute l’affirme : 43% des Françaises et des Français n’ont « jamais entendu parler d’un des candidats » de cette primaire. L’occasion pour nous de faire un petit tour d’horizon des cinq prétendants et prétendantes qui portent un programme et des convictions écologistes pour 2022.

Qui sont-ils et elles ? Quels sont leurs projets ? Veulent-ils et elles initier un grand remodelage de notre façon de vivre ou bien tenter d’aménager notre modèle économique et sociétal actuel ? Prônent-ils et elles le pragmatisme ou la radicalité ?

Delphine Batho, radicalité et décroissance

Ancienne ministre de l’Écologie sous François Hollande entre 2012 et 2013 et députée, Delphine Batho est présidente de Générations Écologie. Elle se positionne avec une vision radicale de l’écologie et un programme basé sur la décroissance, soit l’idée qu’il faut changer en profondeur de modèle économique, repenser nos besoins, et réduire notre production comme notre consommation, comme l’explique son programme.

Delphine Batho sera-t-elle suivie ? Un sondage Odoxa de 2019 montrait que 54% des Français et Françaises sont séduits par l’idée d’une remise en question drastique de nos modes de vie, 45% qui défendent le développement d’une croissance verte.

Jean-Marc Governatori, l’écologie au centre

Conseiller municipal à Nice, Jean-Marc Governatori est sans nul doute le candidat le moins connu des cinq aujourd’hui en lice. Écologiste et centriste, il défend l’idée que l’écologie ne doit pas être l’apanage de la gauche.

Au départ évincé de la primaire, il est pourtant revenu dans la course à la faveur d’une décision de justice au cours de l’été.

Il se positionne comme le candidat de la cause animale et prône des engagements pour mettre fin à la corrida, mais aussi aux expérimentations sur les animaux et à l’élevage en batterie — plus de détails sur son programme.

.@JM_Governatori : "J'ai le meilleur CV politique de France, j'ai été nommé deux fois meilleur gestionnaire de France (…). Je suis écologiste centriste, donc je parle à tous l'électorat écologiste, de gauche, du centre et de droite." #QuestionsPol pic.twitter.com/ivspbUsM4s — France Inter (@franceinter) September 5, 2021

Yannick Jadot, l’écologie libérale

Il a été le candidat des écologistes lors de la dernière élection présidentielle de 2017, élu par 16.000 adhérents, adhérentes, sympathisants et sympathisantes. Quelques mois plus tard, Yannick Jadot avait finalement pris le parti de se retirer de la course pour soutenir la candidature de Benoit Hamon, avec le résultat que l’on connait (seulement 6%).

Eurodéputé, il est parfois perçu comme trop libéral et trop mou pour la frange la plus radicale des Verts. Il prône une sortie progressive du nucléaire, veut instaurer un plan de relance de 50 millions pour la transition écologique et souhaite créer un ministère des Catastrophes et de la Protection civile.

À l’heure actuelle, les sondages le décrivent en tête face à ses opposants et opposantes. Mais les anciennes primaires écologistes ont déjà montré que tout peut basculer et que le candidat le plus connu du grand public n’est pas forcément celui qui sera finalement plébiscité.

Le programme de Yannick Jadot est ici.

.@yjadot : "Dépendre du soleil, du vent, de nos déchets, de la géothermie, c'est quand même mieux que dépendre de Poutine, des pétromonarchies du golfe ou de l'importation d'uranium du Niger." #QuestionsPol pic.twitter.com/i4IZGgnnKU — France Inter (@franceinter) September 5, 2021

Éric Piolle, l’écologie économique

Maire écologiste de Grenoble depuis 2014, Éric Piolle mise sur ses propositions économiques pour convaincre. Dans son programme, une de ses propositions vise à instaurer un ISF climatique, un moyen de taxer les riches pollueurs, une mesure prônée par Greenpeace. Il mise aussi sur l’instauration d’un référendum constitutionnel dès juin 2022 pour permettre à toutes et tous de participer au débat démocratique.

Avec son programme baptisé Une certaine idée de demain, il est soutenu par l’ancienne candidate à la présidentielle en 2012 Eva Joly. Son tempérament est parfois décrié, notamment un manque d’humilité qui lui a valu un « melon d’or » de la part du Canard enchaîné.

.@EricPiolle : "Pour la première fois, la question se pose d'avoir une présidence écologiste en France. Nous sortons de 40 années d'impuissance." #QuestionsPol pic.twitter.com/mWY8IJAZDi — France Inter (@franceinter) September 5, 2021

Sandrine Rousseau, l’écoféministe

Enseignante chercheuse en sciences économiques et ancienne secrétaire nationale adjointe d’Europe Écologie-Les Verts, elle fait partie des femmes qui ont dénoncé les agressions sexuelles commises par Denis Baupin, un an avant le déferlement #MeToo.

Elle brigue la candidature des écologistes en portant un projet politique écoféministe. Elle se réclame de ce courant politique qui entend lier la lutte pour l’environnement et les enjeux de justice sociale, notamment le féminisme et la lutte anti-raciste. Comme Delphine Batho, elle prône aussi une vision portée vers la décroissance.

D’abord outsideuse, elle est devenue très visible lors des journées d’été d’EELV en août et a même commencé à faire de l’ombre aux très médiatiques Éric Piolle et Yannick Jadot. Mais cette visibilité très rapide s’est aussi accompagnée de vagues de harcèlement sur les réseaux sociaux.

Le programme de Sandrine Rousseau est là.

.@sandrousseau : "L'EPR, c'est une hérésie, une absurdité. On était partis sur un projet à 3 milliards d'euros, on va arriver à 19 milliards, et la meilleure des décisions qu'on semble prendre c'est de se dire qu'il nous en faut six de plus." #QuestionsPol pic.twitter.com/7VN70fw5wH — France Inter (@franceinter) September 5, 2021

Comment voter à la primaire écolo ?

Ce dimanche 5 septembre, les cinq candidats et candidates se sont affrontées lors de leur premier débat, montrant finalement beaucoup de points communs les uns avec les autres.

Vous aimeriez voir l’un ou l’une de ces cinq candidates porter un programme écologiste qui corresponde à vos convictions lors de la prochaine présidentielle ? Il est encore temps pour vous de le ou la soutenir et pour cela, c’est très simple.

La primaire n’est pas réservée aux militants et militantes écologistes, vous n’avez pas besoin d’être encartée pour participer au scrutin. L’inscription se fait en ligne et elle coûte 2€.

À l’heure actuelle, près de 35.000 personnes sont inscrites pour participer au scrutin. Vous avez jusqu’au 12 septembre pour franchir le pas.

Elle est ouverte à toute personne de plus de 16 ans (vous avez bien lu, 16 ans), et nécessite simplement d’adhérer et de signer la charte des valeurs écologistes. Sur le site lesecologistes.fr, vous devrez fournir votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Une fois l’inscription finalisée, des codes vous seront envoyés afin de pouvoir participer au vote.

La primaire se déroulera en ligne et en deux tours, du 16 au 19 septembre 2021, puis du 25 au 28 septembre 2021.

Il y aura plusieurs autres débats pour départager les cinq candidats et candidates : LCI, en partenariat avec Le Figaro et Loopsider diffuseront un deuxième débat ce mercredi 8 septembre à 20h45. À l’air libre, l’émission de Mediapart, réunira elle les cinq candidats et candidates le vendredi 10 septembre à 19h30.

Enfin, un débat d’entre-deux tours aura lieu le 22 septembre à 20h45, et il sera toujours diffusé sur LCI.

